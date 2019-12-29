خبر في الجول – تعثر إعارة جيرالدو للصفاقسي

تعثرت مفاوضات انتقال الأنجولي جيرالدو دا سيلفا من الأهلي إلى الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن الصفاقسي كان على مقربة من ضم الجناح الأنجولي، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب عدم قبول جيرالدو للمقابل المالي الذي عرضه الصفاقسي عليه في فترة الإعارة.

ويحتاج الأهلي لرحيل أحد لاعبيه الأجانب، لضم مهاجم أجنبي من المنتظر أن يكون النيجيري بليسنج أليكي، خيار ريني فايلر الأول لتدعيم خط هجومه. (طالع التفاصيل)

جيرالدو انضم للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي، قادما من بريميرو دي أوجوستو.

صاحب الـ28 عاما توج مع الأهلي بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المصري، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع 6 آخرين.

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