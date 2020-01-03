أجايي جاهز لمواجهة نادي مصر.. وتحديد موعد سفر الأهلي إلى زيمبابوي

الجمعة، 03 يناير 2020 - 12:04

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - بلاتينيوم

شارك جونيور أجايي مهاجم الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية استعدادا لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

ووصف الأهلي مشاركة أجايي في التدريبات بـ"المشاركة القوية"، وبات اللاعب جاهزا لمواجهة نادي مصر يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز. وذلك بعد تعافيه من الإجهاد الذي لحق به في العضلة الخلفية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم السبت استعدادا لمواجهة نادي مصر، ويخوض الفريق مرانا يوم الجمعة في الواحدة ظهرا.

أخبار متعلقة

سلة - الاتحاد يواصل انتصاراته بتخطي الزمالك في 3 أشواط إضافية.. وانتصار الأهلي والجزيرة الأهلي يعلن موعد انتظام نيدفيد في التدريبات السومة يخطف تأهلا صعبا لـ الأهلي في الكأس ويهدي جروس أفضل احتفال بالعام الجديد

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر فجر الثامن من شهر يناير الجاري للسفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم.

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتطير رحلة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في أديس أبابا بإثيوبيا، قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، ثم تستقل البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبتعد عن العاصمة 450 كيلومتر.

ويعود الأهلي إلى القاهرة مرة أخرى، في اليوم التالي للمباراة على أن تصل القاهرة يوم 13 من شهر يناير الجاري.

طالع أيضا

سهم ورقصة يكسران صمود أسوان لـ الزمالك

طرد طارق حامد

جديد موقف كهربا والأهلي

لماذا بكى محمود وادي بعد الفوز على سموحة

تعرف على أبرز الحاضرين لحفل الأفضل في إفريقيا

في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

الصفاقسي لـ في الجول: لا مفاوضات من الأهلي لضم شواط.. ونرغب في جيرالدو 17 دقيقة | مصر
توتنام يعلن إصابة هاري كين.. قد يغيب عن مباريات الأبطال 31 دقيقة | أوروبا
وسط ترقب من مورينيو وأرتيتا.. سيميوني: ليمار لم يرتق لمستوى التوقعات 52 دقيقة | أوروبا
الأفضلية للبرازيل والأرجنتين كالعادة.. أبرز 50 موهبة في أمريكا الجنوبية ساعة | أمريكا
هدف الأهلي.. المدير الرياضي لـ لوزيرن: لا مؤشرات لعدم استمرار إليكي معنا ساعة | مصر
سعفان الصغير: الحكام ليسوا ملائكة.. وأتمنى معاقبة رامي صبري بعد إشاراته ضد دكة الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 في الجول يكشف – الأهلي قد يلغي فكرة "الإنجاز مقابل الاستمرار" لضمان بقاء فايلر

قد ينال إعجابك