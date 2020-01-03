أجايي جاهز لمواجهة نادي مصر.. وتحديد موعد سفر الأهلي إلى زيمبابوي

شارك جونيور أجايي مهاجم الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية استعدادا لمواجهة نادي مصر في الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للنادي.

ووصف الأهلي مشاركة أجايي في التدريبات بـ"المشاركة القوية"، وبات اللاعب جاهزا لمواجهة نادي مصر يوم الأحد في الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز. وذلك بعد تعافيه من الإجهاد الذي لحق به في العضلة الخلفية.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا يوم السبت استعدادا لمواجهة نادي مصر، ويخوض الفريق مرانا يوم الجمعة في الواحدة ظهرا.

وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر فجر الثامن من شهر يناير الجاري للسفر إلى زيمبابوي لمواجهة بلاتينيوم.

ويواجه الأهلي نظيره بلاتينيوم يوم 11 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتطير رحلة الأهلي إلى زيمبابوي في رحلة طيران تشهد ترانزيت في أديس أبابا بإثيوبيا، قبل الوصول إلى هراري، عاصمة زيمبابوي، ثم تستقل البعثة طائرة داخلية إلى مدينة بولاوايو التي تحتضن اللقاء وتبتعد عن العاصمة 450 كيلومتر.

ويعود الأهلي إلى القاهرة مرة أخرى، في اليوم التالي للمباراة على أن تصل القاهرة يوم 13 من شهر يناير الجاري.

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