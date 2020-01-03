أرنولد: أرغب مع روبيرتسون في تغيير مقولة "لا أحد يرغب في أن يصبح ظهيرا مثل نيفيل"

قال ترينت ألكيساندر أرنولد ظهير ليفربول إنه يرغب مع أندرو روبيرتسون زميله في الفريق، أن يغيرا وجهة النظر بالنسبة لمركز الظهير، مستعينا بمقولة قديمة حسب وصفه، "لا أحد يرغب في أن يكبر ويصبح ظهيرا مثل جاري نيفيل".

وصرح أرنولد لقناة "بي تي" البريطانية قائلا: "بكل تأكيد هناك تنافس كبير بيننا وبين بعضنا البعض، لدينا منافسة فيما بيننا، من سيسجل أكثر ويصنع أكثر ويساعدنا ذلك كثيرا".

وواصل "أنا وروبيرتسون نرغب في تغيير وجهة النظر الخاصة بمركز الظهير".

وأكمل "في الماضي كانت هناك فكرة ثابتة حول مركز الظهير، وهناك مقولة شهيرة تقول (لا أحد يرغب في أن يكبر ويصبح ظهيرا مثل جاري نيفيل)".

وأتم "نريد أن نوجد طريقة مختلفة للتفكير في المركز وهذا ما نحاول فعله في آخر 18 شهرا".

أرنولد صنع 10 أهداف وسجل هدفين في 29 مباراة بكل المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، في حين أن روبيرتسون صنع 6 وسجل هدفين في 30 مباراة بكل المسابقات.

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