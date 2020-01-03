الغندور: لن يتم استقدام أي حكم أجنبي لمباريات الدوري.. واستثناء للقمة

الجمعة، 03 يناير 2020 - 11:36

كتب : أحمد الخولي

هيثم مصطفى الفيل - طارق حامد - مصطفى محمد - أسوان - الزمالك

قال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إنه لن يتم استقدام أي حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري المصري، وأن مباراة القمة فقط ستكون بإدارة حكم أجنبي.

وصرح الغندور عبر برنامج "الملعب مع شلتوت" قائلا: "لن يتم استقدام حكام أجانب لإدارة مباريات الدوري".

وواصل "أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سعيد بأداء اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة، وأؤكد أن تلك اللجنة تعمل على إصلاح منظومة كرة القدم والسلبيات التي شهدتها الفترة الماضية".

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وأكمل "اللجنة من أكثر الداعمين للحكام واللجنة، ونتفق تماما على أن الحكم الأجنبي سيكون لإدارة مباراة الأهلي والزمالك فقط".

وتابع "أين مصلحة الكرة المصرية والتحكيم من هذه المطالبات؟".

وأتم "لابد أن تفتخر كرياضي وكجمهور أن اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، تحافظ على هوية الحكم المصري، حتى وإن كانت هناك لائحة تنص على أحقية النادي في استقدام حكم أجنبي لمباراته، تم إلغاء هذا الكلام حاليا".

ويأتي رد الغندور، بعد مطالبة عدد من الأندية شفويا في شهر ديسمبر الماضي بتعيين حكام أجانب في مبارياتهم، كما أصدر الزمالك بيانا رسميا غاضبا يوم الخميس طالب من خلاله تعيين حكام أجانب لمبارياته بعد الفوز ضد أسوان 2-0 في الجولة الـ11 من الدوري. (طالع البيان كاملا)

الإسماعيلي كذلك فكر في الانسحاب من الدوري، أو عدم خوض مواجهة بيراميدز المقبلة في المسابقة، بعد بيان غاضب أصدره ضد الإدارة التحكيمية لمباراته ضد إنبي في نفس الجولة التي انتهت بنتيجة 1-1. (طالع التفاصيل)

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