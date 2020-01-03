ماركا: ريال مدريد يراقب مواهب ليل الثلاثة

الجمعة، 03 يناير 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

يواصل ريال مدريد العمل على فلسفته الجديدة في التعاقدات باستقطاب الأسماء الشابة من جميع أنحاء العالم.

ويضع ريال مدريد عينه على نادي ليل الفرنسي والذي أصبح في الأعوام الأخيرة متخصصا في بيع اللاعبين الشباب.

النادي أخرج أكثر من لاعب بمقابل يزيد عن 150 مليون يورو أبرزهم، نيكولاس بيبي إلى أرسنال، تياجو مينديز إلى ليون، رافائيل لياو إلى ميلان، أنور الغازي إلى أستون فيلا.

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ويهتم الملكي وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية بخدمات ثلاثي ليل الذين قادوا الفريق للمركز الرابع في ترتيب الدوري الفرنسي، وهم بوبكاري سومريه، فيكتور أوسيمين، وجابريل دوس سانتوس.

سومريه لعب لـ باريس سان جيرمان سابقا وانضم لصفوف ليل في 2017 وأًصبح الموسم الحالي من عناصر الفريق الأساسية إذ شارك لاعب الوسط البالغ 20 عاما في 17 مباراة بالدوري الفرنسي و6 في دوري أبطال أوروبا.

وسبق أن أظهّر نادي فالنسيا الإسباني اهتماما بالحصول على خدمات لاعب الوسط المدافع الصيف الماضي.

الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للميرينجي يفكر في ضم اللاعب خاصة لتواجد البرازيلي كاسيميرو في مركز لاعب الوسط المدافع وحيدا في صفوف الفريق.

النيجيري فيكتور أوسيمين البالغ 22 عاما يتألق الموسم الجاري مسجلا 12 هدفا في جميع المسابقات وبدأ في جذب أنظار أكثر من فريق أبرزها برشلونة وليفربول.

وبعد معاناة بدأ المدافع البرازيلي جابريل في التألق عقب قضاء فترتي إعارة في صفوف دينامو زغرب الكرواتي وتروا الفرنسي، ويهتم يوفنتوس بخدمات اللاعب البالغ 22 عاما.

وقد يتخلى ريال مدريد عن الثنائي ماريانو دياز وبراهيم دياز في سوق الانتقالات الشتوية الجارية من أجل إفساح المجال لضم لاعبين جدد.

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