8 لاعبين يتنافسون على جائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي.. وضيف جديد في قائمة المدربين

الجمعة، 03 يناير 2020 - 14:18

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

يتنافس 8 لاعبين على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر 2019، فيما يتصارع 3 مدربين على جائزة المدير الفني الأفضل.

وسبق أن فاز كل من تيمو بوكي مهاجم نورويتش سيتي بجائزة أفضل لاعب لشهر أغسطس، ثم الجابوني بيير أوباميانج لشهر سبتمبر، وحصد جيمي فاردي جائزة شهر أكتوبر، والسنغالي ساديو ماني فاز بجائزة شهر نوفمبر.

في جائزة أفضل لاعب يتواجد كل من:

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داني إنجز مهاجم ساوثامبتون: سجل 5 أهداف في 6 مباريات.

أداما تراوري جناح ولفرهامبتون: سجل هدفين وصنع هدفا في 7 مباريات.

ترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول: سجل هدفا وصنع 3 في 5 مباريات.

كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي: ساهم في تسجيل 7 أهداف.

كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون: سجل 5 أهداف في 7 مباريات.

جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي: سجل 5 أهداف.

بين فوستر حارس واتفورد: خرج بشباك نظيفة في 3 مباريات.

إيمي بوينديا صانع ألعاب نورويتش سيتي: صنع هدفين في 7 مباريات.

وعلى مستوى المدربين يتنافس كل من:

يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول: فاز في 5 مباريات.

الإنجليزي نايجل بريسون المدير الفني لـ واتفورد: فاز في 2 وتعادل في 1 خلال 4 مباريات.

النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد: فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 1 خلال 7 مباريات.

ويُهيمن يورجن كلوب على جوائز المدربين العام الحالي إذ حصدها 3 مرات في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2019، بينما فاز فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بجائزة شهر أكتوبر 2019.

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