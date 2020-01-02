ضربة موجعة.. أرسنال يعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن إصابة مدافعه كالوم تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض تشامبرز لإصابة في دربي لندن بين أرسنال وتشيلسي الذي انتهى بفوز الأخير بسيناريو قاتل.

ولكن سيناريو الفوز لم يكن أسوأ ما حدث لأرسنال في تلك الليلة، بل تعرض صاحب الـ 24 عاما لقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب تشامبرز بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى وخضع بالفعل لعملية جراحية ناجحة في لندن، حسبما أعلن النادي اللندني عبر موقعه الرسمي.

ومن المتوقع غياب تشامبرز لمدة تتراوح بين 6 لـ 9 أشهر.

الدولي الإنجليزي خريج أكاديمية ساوثامبتون، انتقل لـ أرسنال في 2014 قبل أن يخرج معارا لـ ميدلزبره ثم فولام قبل أن يعود للمدفعجية مع نهاية الموسم الماضي.

وشارك تشامبرز في 18 مباراة هذا الموسم مع أرسنال ونجح في التسجيل مرة وصناعة 4 أهداف.

وعاد أرسنال لطريق الانتصارات من جديد بعدما نجح في الفوز على مانشستر يونايتد في أولى انتصارات ميكيل أرتيتا.

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