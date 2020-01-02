شريف إكرامي: لو لم يكن لدينا حمية للفوز بإفريقيا "يبقى بنهرج".. ولم أقصد التنظير على الحراس

الخميس، 02 يناير 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

الأهلي - بني سويف - شريف إكرامي

قال شريف إكرامي حارس الأهلي إن عدم قتال وحمية الفريق للفوز بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سيعد "تهريجا".

شريف إكرامي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث إكرامي لـ "إم بي سي مصر" مساء الأربعاء قائلا: "بعد وصولنا للنهائي عامين على التوالي، والإخفاق الكبير في العام الماضي، لو لم يكن لدينا الحمية للفوز بإفريقيا (يبقى بنهرج)".

وأضاف "الدوري بطولة أساسية بالطبع، لكن دوري أبطال إفريقيا بطولة يحتاجها اللاعبون والجمهور".

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وانتقل إكرامي للحديث عن الأزمة التي اندلعت بعد نشره لصورة مع زميله محمد الشناوي، عشية تراشق مزعوم بين حارسي الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل على إنستاجرام حيث قال: "في الطبيعي، عندما ينشر حساب الأهلي صورة تخصني أو زملائي الحراس أقوم بمشاركتها".

وأردف "علاقتي بكل الحراس خاصة الأصغر مني علاقة احترام، لم أطمح للحصول على رصيد بهذا الأمر ولو كان الرصيد يحصد بتلك الطريقة فلا أحتاجه، لم أقصد التنظير على أحد والرسائل المباشرة ليست أسلوبي".

ويبلغ إكرامي من العمر 36 عاما، وشارك مع الأهلي في مباراة واحدة هذا الموسم.

وإجمالا شارك إكرامي مع الأهلي في 249 مباراة حافظ على شباكه نظيفة في 119 مرة.

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