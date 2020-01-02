عضو مجلس إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: نطالب بتطبيق تقنية VAR والحد من "الكوارث التحكيمية"

قال إبراهيم فارس عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، إن فريقه يطالب بتطبيق تقنية حكم الفيديو، مشددا على ضرورة اختيار حكام لإدارة مباريات فريقه على مستوى جيد دون غيرهم الذين يتسببون فيما وصفه بـ"الكوارث التحكيمية". وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح فارس قائلا: "إدارة النادي تطالب بتطبيق تقنية حكم الفيديو، تلك التقنية ستحد من كثير من الأخطاء التحكيمية التي تضر بمصلحة فرق دون غيرها".

وأضاف "ما يحدث من قرارات تحكيمية ظالمة ستؤدي إلى التخوف من عودة الجماهير للمدرجات في مباريات الدوري".

وواصل "لن تقبل الجماهير بهذه الكوارث التحكيمية".

وأكمل "نطالب بضرورة اختيار حكام لإدارة مباريات الفريق على مستوى جيد ومعروفين دون غيرهم من الحكام الذين يتسببون في كوارث تحكيمية بقراراتهم الظالمة مثل حكم مباراة إنبي".

وأتم "مثل هؤلاء الحكام يجب ألا يديروا مباريات أندية جماهيرية".

ماذا حدث؟

أصدر نادي الإسماعيلي بيانا رسميا انتقد فيه الأداء التحكيمي أمام إنبي في الجولة الـ 11 من الدوري المصري والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الدراويش: "الحكم احتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادي الإسماعيلي لا أساس لها من الصحة، وتغاضي عن احتساب ضربتي جزاء صحيحتين لصالح الإسماعيلي".

وأتم "مجلس الإدارة لم ولن يتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وعدم تكرار تلك المهزلة". (طالع نص البيان كاملا)

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما أصبح إنبي في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي عن وجود انقسام داخل مجلس الإدارة حاليا حول انسحاب الفريق من مسابقة الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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