تشكيل الزمالك المتوقع – عودة مصطفى محمد.. وعبد السلام ظهير أيمن أمام أسوان

الخميس، 02 يناير 2020 - 10:37

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف الزمالك في زيسكو

يعود مصطفى محمد لقيادة هجوم نادي الزمالك أمام أسوان، فيما يلعب محمد عبد السلام كظهير أيمن.

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه الأقرب لمواجهة أسوان.

تشكيل الزمالك سيشهد عودة مصطفى محمد لخط الهجوم، فيما يلعب محمد عبد السلام كظهير أيمن.

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من جهة أخرى، يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق بعد تألقه أمام زيسكو يونايتد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام أسوان كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع أسوان اليوم الخميس الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

اختر التشكيل المثالي لـ الزمالك أمام أسوان من هنا.

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