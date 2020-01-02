مران الأهلي – عودة أجايي لتدريبات الكرة.. واستمرار غياب الشحات

عاد جونيور أجايي جناح الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي، معلنا جاهزيته لمواجهة نادي مصر يوم الأحد المقبل.

وغاب أجايي عن مباراة مصر للمقاصة بسبب الإجهاد العضلي، ولكنه أعلن عودته للمباراة المقبلة.

وفي المقابل، واصل حسين الشحات الغياب عن المران الجماعي، واكتفى بالجري حول الملعب قبل 3 أيام من مواجهة نادي مصر.

وشارك شريف إكرامي في جزء من مران الفريق، ويواصل التأهيل بعد إصابته بإجهاد في السمانة.

واستمر محمود وحيد في أداء التدريبات التأهيلية، في وقت شاركت فيه المجموعة الأساسية التي فازت على المقاصة 2-0 في تدريبات استشفائية.

وواصل الأهلي تحليقه بصدارة الدوري منفردا بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات.

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