مران الأهلي – عودة أجايي لتدريبات الكرة.. واستمرار غياب الشحات

الخميس، 02 يناير 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

جونيور أجايي - الأهلي - بلاتينيوم

عاد جونيور أجايي جناح الأهلي لتدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي، معلنا جاهزيته لمواجهة نادي مصر يوم الأحد المقبل.

وغاب أجايي عن مباراة مصر للمقاصة بسبب الإجهاد العضلي، ولكنه أعلن عودته للمباراة المقبلة.

وفي المقابل، واصل حسين الشحات الغياب عن المران الجماعي، واكتفى بالجري حول الملعب قبل 3 أيام من مواجهة نادي مصر.

أخبار متعلقة

قائمة الأهلي - عودة صلاح محسن وغياب أجايي والشحات أمام المقاصة الأهلي: أجايي لا يعاني من تمزق عضلي مستشفى الأهلي – جراحة في ألمانيا لـ سعد سمير.. وبرنامج تأهيلي لـ أجايي

وشارك شريف إكرامي في جزء من مران الفريق، ويواصل التأهيل بعد إصابته بإجهاد في السمانة.

واستمر محمود وحيد في أداء التدريبات التأهيلية، في وقت شاركت فيه المجموعة الأساسية التي فازت على المقاصة 2-0 في تدريبات استشفائية.

وواصل الأهلي تحليقه بصدارة الدوري منفردا بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات.

اقرأ أيضا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أسوان

ميدو يتمنى فتح باب الاستبدال

عبد الحفيظ يعلن وصول بطاقة كهربا

حسن حمدي يكشف حديث مبارك للعفو عن الحضري

بيان رسمي من الإسماعيلي ضد التحكيم

الأهلي نادي مصر جونيور أجايي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

ضربة موجعة.. أرسنال يعلن إصابة مدافعه بقطع في الرباط الصليبي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"سأجعل سان سيرو يقفز فرحا مجددا".. إبراهيموفيتش يرتدي قميص بيرلو 14 دقيقة | أوروبا
خطاب من الاتحاد السكندري لاتحاد الكرة بسبب أخطاء الحكام.. وطلب اجتماع عاجل 14 دقيقة | الدوري المصري
العشري: لنا هدف شرعي 100% أمام بيراميدز.. هل نصمت أم نتكلم؟ 27 دقيقة | الدوري المصري
الدرجة الثانية - بعد المناوشات مع الجماهير.. استقالة مدرب دكرنس 38 دقيقة | مصر
رئيس المصري: خسرنا مبارياتنا بسبب الحكام.. وسنهدم استاد بورسعيد لتجديده 40 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 2 حكم نهائي مونديال الأندية يكشف ما قاله لـ صلاح عند إنذاره 3 مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن 4 ميدو يوضح سبب مشادته الكلامية مع فايلر

قد ينال إعجابك