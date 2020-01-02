تأثير أرتيتا؟ أوباميانج: الصحافة الإنجليزية تتحدث كثيرا.. أنا في أرسنال 100%

يبدو وأنه تأثير ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لأرسنال، ها هو بيير إيمريك أوباميانج يعلن بقائه في قلعة المدفعجية.

أيام رائعة تبدأ في شمال لندن، استعادة الفريق لعافيته بفوز ضد مانشستر يونايتد 2-0، وبعدها صرح أوباميانج لراديو مونت كارلو: "الصحافة الإنجليزية تتحدث كثيرا، الآن أنا هنا".

وأضاف "أنا هنا (في أرسنال) بنسبة 100%".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت رحيل الجابوني صاحب الـ15 هدفا هذا الموسم، والمنتقل لأرسنال من دورتموند قبل عامين.

وشدد "بمجرد وصول أرتيتا، وضع الأمور بشكل واضح، وأوضح المتوقع مننا وكان الأمر غير قابل للتفاوض".

وأوضح "الكل عليه العمل، علينا أن نقوم بمجهود كبير لأن لدينا كرامتنا وفخرنا في فريق كبير".

وأكد "نريد استعادة طعم الانتصارات وإسعاد جماهيرنا".

وأتم "نبدأ عاما جديدا، من الجيد أن نبدأها بانتصار وأتمنى أن يمنحنا ذلك قوة للمستقبل".

اقرأ أيضا

خبر سار لجمهور الأهلي من مران الفريق

انقسام في إدارة الإسماعيلي حول الانسحاب

الإسماعيلي: نطلب الـVAR

تشكيل الزمالك المتوقع ضد أسوان

شريف إكرامي: لو لم يكن لدينا حمية للفوز بإفريقيا "يبقى بنهرج"