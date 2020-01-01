جوارديولا: قد ننهي الموسم في المركز السابع أو الثامن.. وأجويرو لا يمكن الاستغناء عنه

أثنى جوسيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي على أداء الفريق في الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

بيب قال عقب نهاية اللقاء في المؤتمر الصحفي: "لعبنا بمستوى عالي، أنا سعيد بالأداء الذي كنا ابتعدنا عنه منذ الموسم الأول لي قبل الفوز بلقبي الدوري، في الطبيعي يستسلم الفريق وينهي الموسم بالمركز السابع أو الثامن".

وتابع الإسباني "ربما قد ننهي الموسم في المركز السابع أو الثامن لكن لن يحدث، لعبنا جيدا وحققنا فوزا جيدا بالنسبة لنا".

وتطرق للحديث عن جابريل جيسوس صاحب هدفي سيتي قائلا: "أنه لاعب شاب ولا يمكن نسيان هذا، لاعب يافع من البرازيل لكن الطريقة التي يدافع بها ويهاجم بالطبع يتحسن، نتحدث عما يجب أن يفعله ويتطور يوما تلو الآخر".

وعن سيرخيو أجويرو هداف النادي التاريخي الذي غاب عن مواجهة التوفيز واصل "أجويرو لا يمكن الاستغناء عنه، هذ ما يعنيه للجماهير وماذا قدّم للنادي، من أجل العيش في أفضل لحظات في تاريخ هذا النادي، تلك اللحظة التي لا تُنسى ضد فريق كوينز بارك رينجرز".

وأردف "كل عاما يزداد عمره وهناك عددا كبيرا من المباريات ونحتاج بدلاء لكل اللاعبين، سيرخيو يُكمل جابريل، اعتقد أنه لدينا علاقة جيدة بينهم خاصة لأن أجويرو شخصا رائعا مثله مثل جابريل".

وأشاد بيب بأداء الحارس كلاوديو برافو "أشكره على قيامنا بعملية بناء اللعب بشكل أفضل".

فوز رفع رصيد سيتي للمركز الثالث برصيد 44 نقطة بفارق 11 نقطة عن الصدارة لصالح ليفربول الذي يلتقي مع شيفيلد يونايتد غدا.

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