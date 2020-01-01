ميدو: لن أستقيل من تدريب المقاصة فنتائج الدوري متغيرة.. أبارك للأهلي وأشكر لاعبي فريقي

نفى أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة قراره بالاستقالة بعد الخسارة من الأهلي ووجه التهنئة للنادي الأهلي بعد الفوز بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري.

وواصل الأهلي تحليقه بصدارة الدوري منفردا بالعلامة الكاملة برصيد 27 نقطة من 9 مباريات، بينما المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن مراكز الهبوط.

وقال ميدو: "أبارك للنادي الأهلي على الفوز، حاولنا خلال اللقاء غلق المساحات على الأطراف والضغط على محمود متولي العائد من الإصابة".

وتابع ميدو "صنعنا فرصا في الشوط الأول ولو نجحنا في ترجمتها إلى أهداف، لكان الوضع قد تغير للأفضل".

وأضاف ميدو "ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا كانت نقطة تحول في المباراة، والهدف الثاني من هجمة مرتدة نفذها محمد أفشة بطريقة جيدة".

ونجح الأهلي في الفوز بهدفين دون رد، إذ سجل علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 74 قبل أن يضيف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 79.

وشدد ميدو "أشكر لاعبي المقاصة على المجهود المبذول طوال اللقاء، وكان الحكم المساعد قد ألغى ركلة جزاء لنا رغم احتسابها من قبل حكم اللقاء الذي كان أقرب للكرة".

وعن موقفه مع الفريق بعد الخسارة كشف ميدو "لن أستقيل من تدريب المقاصة، النتائج في الدوري المصري متغيرة ولا يزال هناك دور ثان بأكمله".

وتابع "ليس من طبيعتي الهروب، وسأنسحب عندما أشعر بأن اللاعببن لا ينفذون أفكاري، نملك 12 أو 13 لاعبا فوق سن 30 عاما وهذا يؤثر على ثبات التشكيل".

وأتم تصريحاته "كثرة النجوم في الفريق نعمة ونقمة، ففي حالة الفوز يتم الإشادة باللاعبين وعندما يتلقى الفريق الخسارة يقولون عليهم انتهوا كرويا".

ويلعب مصر المقاصة مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري المصري.

طالع أيضا

الاتحاد السكندري: ما حدث من الحكم في لقاء المقاولون فاق كل الحدود

سعفان الصغير: هل قادرون على الرجال ليعينوا امرأة؟

مورينيو: بطاقة صفراء؟ كنت وقحا مع شخص أحمق

النحاس يعترف: كنا الأسوأ رغم الفوز على الاتحاد

الأهلي يطمئن على سعد سمير بعد إجرائه جراحة أكيليس