حسن حمدي يكشف حديث مبارك للعفو عن الحضري وإعادته للأهلي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

عصام الحضري - مصر - السعودية

كشف حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق عن تدخل الرئيس الأسبق لمصر محمد حسني مبارك للعفو عن عصام الحضري وإعادته لصفوف الأهلي.

ورحل الحضري عن الأهلي في عام 2008 وانتقل إلى سيون السويسري دون الحصول على إذن من النادي وقبل انتهاء تعاقده.

وقال حسن حمدي لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "عند تكريم منتخب مصر بعد حصوله على إحدى البطولات الإفريقية سأل مبارك الجميع هل أي شخص له أي طلب؟".

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وواصل "الحضري طلب منه التدخل كي يعود إلى صفوف الأهلي".

وأضاف حسن حمدي "مبارك طلب من زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق للحديث معي وحل المشكلة".

وتابع "قلت لزكريا عزمي أبلغ الرئيس بأن ذلك اللاعب رحل عنا دون إذن واشتكى النادي في الاتحاد الدولي وأن الأهلي به مبادئ وهل يرضيه ما حدث؟".

وأتم "وجدت زكريا عزمي يعود لي سريعا بمكالمة هاتفية أخرى وقال لي الرئيس يقول لك أنت رجل جيد وهو يؤيدك في قرارتك كلها".

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