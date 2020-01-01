التاسع على التوالي هدية العام الجديد.. الأهلي يهزم المقاصة بثنائية معلول وأفشة

واصل الأهلي انتصاراته المتتالية في الدوري المصري وحقق الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد في الجولة الـ11 من المسابقة.

وحقق الأهلي الفوز التاسع له على التوالي منذ انطلاق الدوري، ليقدم لجماهيره هدية 2020 بالانتصار في أول أيام العام الجديد.

الأهلي رفع رصيده إلى النقطة 27 في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المقاصة عند النقطة 9 في المركز الـ15 بعدما تلقى الهزيمة السادسة له هذا الموسم.

ثنائية الأهلي سجلها علي معلول من ركلة جزاء ومحمد مجدي "أفشة".

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل به الكثير من التغييرات بسبب الغيابات والإصابات.

ولعب أحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر، كما شارك علي معلول في مركز الجناح الأيسر، وقاد الهجوم مروان محسن.

وفي الشوط الأول من المباراة انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب الأوقات مع هجمات خطيرة قليلة.

وباغت المقاصة دفاع الأهلي في الدقيقة الثانية وانفرد عمرو مرعي بالمرمى لكنه سدد الكرة في الشباك الخارجية.

وسدد محمد مجدي "أفشة" ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 24 مرت بجوار مرمى المقاصة في فرصة خطيرة للأحمر.

وحصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على إنذار للاعتراض على الحكم.

وكانت أخطر فرصة في الشوط الأول من نصيب أليو ديانج الذي اخترق دفاع المقاصة وراوغ أكثر من لاعب قبل أن ينفرد بالمرمى ويسدد الكرة بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني بادر الأهلي بالهجوم وأرسل محمد هاني عرضية قابلها السولية بضربة رأسية أبعدها ببراعة محمود حمدي حارس المقاصة.

وانطلق مروان محسن منفردا بالمرمى وسدد بقوة كرة أبعدها محمود حمدي.

ثم دفع ريني فايلر بالثنائي وليد سليمان وجيرالدو بدلا من أحمد الشيخ ومحمد هاني، ليعود فتحي إلى مركزه الطبيعي في الظهير الأيمن، ويعود معلول أيضا لقيادة الجبهة اليسرى.

ومع الضغط القوي من الأهلي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد عرضية من جيرالدو لمست يد أحمد ياسين مدافع المقاصة.

وتقدم معلول لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الأول بنجاح في الدقيقة 74.

واستمر نشاط الأهلي وسجل أفشة الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من أليو ديانج وضعته في مواجهة المرمى في الدقيقة 80.

وبعد الهدف انطلق ميدو جابر وسقط بعد عرقلة من رامي ربيعة ليشير الحكم إلى ركلة جزاء للمقاصة، لكن الحكم المساعد كان أشار إلى وجود لمسة يد على ميدو جابر ليتراجع عن قراره.

قبل أن تمر الدقائق المتبقية دون أي تغيير في النتيجة ويحقق الأهلي الفوز التاسع على التوالي في الدوري.

























































































































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