عبد الحفيظ: ناد مصري آخر استعلم عن موقف كهربا في اتحاد الكرة بمستندات غير صحيحة

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن طلب ناديه للبطاقة الدولية للاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثا للقلعة الحمراء.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ عبر قناة ناديه: "الأهلي طلب بالفعل الطباقة الدولية لكهربا ولكن تفاجئنا بأمر غريب وهو استعلام أحد الأندية عن موقف اللاعب على النظام الإلكتروني لاتحاد كرة القدم".

وأضاف "لا يستطيع أي ناد الاستعلام عن أي لاعب سوى إذا كان يملك أوراق وعقود ومستندات اللاعب وما حدث غير مقبول تماما".

وأفصح "اتحاد الكرة حل هذه الأزمة لأن كل المستندات المقدمة غير صحيحة على الإطلاق".

وشدد عبد الحفيظ "أتمنى أن يكشف اتحاد الكرة عن الطرف الذي استعلم عن موقف كهربا بأوراق غير صحيحة لأن هذا الأمر يؤجل قيده في قائمة الأهلي لمدة 15 يوما".

وأتم عبد الحفيظ "كما يجب أن يكون هناك عقوبة على من فعل ذلك سواء غرامة مالية أو خصم نقاط منه، أو حتى تطبيق تقنية الـVAR لأنها ستكون أقصى عقوبة على من فعل ذلك".

وفاز الأهلي على مصر للمقاصة بهدفين دون رد في الجولة الـ11 للدوري المصري، ليحقق الانتصار التاسع على التوالي. (طالع التفاصيل)

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