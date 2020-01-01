مؤتمر فايلر: ذهنيا لم نكن بأفضل حالة في الشوط الأول.. سعيد بتأثير تبديلاتي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 21:55

كتب : FilGoal

مؤتمر فايلر بعد لقاء المقاصة

قال ريني فايلر المدير الفني للأهلي إن فريقه لم يكن في أفضل حالة ذهنية له خلال الشوط الأول في مواجهة مصر المقاصة.

وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب السلام في الجولة 11 من الدوري المصري.

وتحدث فايلر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لا أستطيع مقارنة الشوط الأول بنظيره الثاني وكنا ذهنيا غير جيدين في الشوط الأول".

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وأضاف "أجريت عدة تبديلات في الشوط الثاني ومن المفترض أن يقدم البدلاء الإضافة للفريق وأنا سعيد بما أحدثته تبديلاتي في المباراة وإنها شكلت الفارق".

وعن مشاركة حسام عاشور وهل كانت لتكريمه أجاب المدرب السويسري "نعم عاشور لا نراه كثيرا في الملعب لكننا نحتاج له في بعض الأوقات لأنه له أدوار هامة معنا".

وأتم فايلر "عاشور له أدوار هامة في غرفة خلع الملابس وعلى خط الملعب بجواري وحينما أشركه يساعد الفريق بقوة".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة إثر فوزه في كل المباريات التسعة التي خاضها.

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