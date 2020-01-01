سولشاير يعلن تجدد إصابة بوجبا

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 23:07

كتب : FilGoal

سولشاير - بوجبا

أعلن النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تجدد إصابة الفرنسي بول بوجبا ومدة غيابه.

سولشاير قال قبل بداية مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية: "أنه مصاب، يشعر بعدم الراحة في الكاحل وقد يغيب عدة أسابيع".

بوجبا خاض فقط 7 مباريات هذا الموسم، ومنذ العودة من الإصابة شارك كبديل في الفوز على نيوكاسل بنتيجة 4-1 وخرج من قائمة الشياطين الحمر أمام بيرنلي.

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مينو رايولا وكيل اللاعب الفرنسي سبق له أن صرح عن مستقبل لاعبه "أنا أتفق مع ما قاله سولشاير، بوجبا لن يرحل ونحن جيدون بشأن ذلك"

وتابع رايولا "بول يعاني فقط من الإصابة التي حرمته من اللعب خلال الموسم الحالي ونحاول حل تلك المشكلة وهذا هو هدفنا الأساسي".

وفي اليوم التالي هاجم وكيل اللاعبين إدارة مانشستر يونايتد قائلا عبر صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "ذلك النادي كان سيفسد دييجو مارادونا وبيليه وباولو مالديني لو انضموا إليه حاليا".

وأتم رايولا "بوجبا بحاجة لفريق مثل يوفنتوس".

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