النحاس يعترف: كنا الأسوأ رغم الفوز على الاتحاد.. نحتاج 60 نقطة للتواجد بالمربع الذهبي

انتقد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب أداء لاعبيه رغم الفوز على الاتحاد السكندري 1-0 مساء الأربعاء في الجولة 11 من بطولة الدوري.

وصرح النحاس عبر إذاعة الشباب والرياضة "أعترف بأننا كنا في أسوأ حالاتنا أمام الاتحاد، هناك أكثر من لاعب لم يكن في حالته بدون مبرر، ويبدو أن الفريق متأثر بضغط المباريات وظروف الاتحاد وحماسه بعد خسارته آخر مباراتين ضد الأهلي ثم الإسماعيلي في البطولة العربية".

وأضاف "ضغوط المكسب تزداد علينا، الفريق مطالب بالفوز في كل مباراة، لا نفكر في مركز بل المشاركة في بطولة إفريقية".

وأشار "لقد حالفنا التوفيق، اللاعبون رجال، وأدوا مباراة دفاعية رائعة، والحارس محمود أبو السعود من نجوم المباراة، التوفيق عامل مؤثر في كرة القدم، لم نكن الأفضل، بل الاتحاد أدى مباراة كبيرة".

وواصل "نتعلم من أخطائنا، هذه أسوأ حالة فنية لنا منذ بداية الدوري، قدمنا مباراة ضعيفة فنيا ولكن النقاط الثلاث أهم، وتمنح اللاعبين ثقة، أتمنى أن نواصل، تتبقى 23 مباراة تساوي دوري آخر، كل المباريات صعبة، وبعد 3 أيام تنتظرها مباراة صعبة ضد المقاصة".

واستطرد المدير الفني للمقاولون "البعض يرى أن مواجهة منافسينا بعد مبارياتهم أمام الاهلي ميزة لنا، ولكن أراها عيبا، فالخسارة أمام الأهلي أيا كانت النتيجة، تدفع أي فريق للتعويض في المباراة التالية أمامنا".

ولفت "أرضية الملعب سيئة جدا، ستاد الإسكندرية من أفضل الملاعب ولكنه تأثر بالأمطار، الاتحاد اعتاد اللعب في هذه الأجواء، هذا ليس مبررا، مباراة الاتحاد درس لنا، لأن القادم أصعب في ظل سعينا لاحتلال مركز متقدم".

وبشأن إمكانية المنافسة على اللقب، رد "طموح البطولة مختلف، وأحوال الفرق تتعدل مع ارتباطات عربية وإفريقية، نريد الهروب أو الابتعاد قدر الإمكان واستغلال ظروف المنافسين".

وأتم تصريحاته "أنهينا الموسم الماضي في المركز الخامس برصيد 48 نقطة، هذا الرصيد يكفي هذا الموسم لضمان البقاء في الدوري، وللوصول للمركز الثالث أو الرابع لابد أن نتخطى 60 نقطة".

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