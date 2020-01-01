الأهلي يطمئن على سعد سمير بعد إجرائه جراحة أكيليس

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي اتصالات هاتفيا بسعد سمير مدافع الفريق اليوم الأربعاء للاطمئنان عليه عقب خضوعه لجراحة وتر أكيليس.

سعد سمير النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى سعد سمير الجراحة اليوم في أحد المستشفيات في ألمانيا تحت إشراف الطبيب ماركوس فولتر.0

وسيجري عبد الحفيظ اتصالا هاتفيا جديدا بسعد سمير غدا الخميس للاطمئنان أكثر على حالته.

وتعرض سعد سمير للإصابة بقطع في وتر أكيليس في لقاء الأهلي وبلاتينيوم الزيمبابوي الذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

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