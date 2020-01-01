مورينيو: بطاقة صفراء؟ كنت وقحا مع شخص أحمق.. ويكشف إصابة كين

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 19:41

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توتنام - الدوري الإنجليزي

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام انزعاجه من تقنية الفيديو بسبب إلغاء هدف هاري كين وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح ديلي ألي.

البرتغالي سقط في فخ الخسارة الثالثة بالدوري الإنجليزي رفقة الديوك بعدما خسر من مانشستر يونايتد وتشيلسي، ثم خسر من ساوثامبتون بالجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جوزيه قال عقب نهاية اللقاء: "مباراة لم تكن سهلة والشوط الثاني كذلك، حاملو الكرات كانوا مُدربّين على إضاعة الوقت".

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البرتغالي حصل على بطاقة صفراء بسبب التجسس على خطط الخصم فرد تعليقا على ما قام به متابعا: "اعتقد أن البطاقة الصفراء مستحقة، كنت وقحا، كنت وقحا مع شخص أحمق".

مورينيو كشف إصابة هاري كين قائلا: "إصابة أربطة الركبة دائما ما تكون سلبية، هل الإصابة قوية أم لا، لا أستطيع أن أُحدد".

وصب البرتغالي غضبه على التحكيم مواصلا: "بالنسبة لي في ذلك الوقت، الحكام ليسوا حكاما، تقنية الفيديو لابد أن يُطلق عليها حكام الفيديو، اعترف أنني لم أر الهدف بعد، كل ما أعرفه أن لديلي ألي ركلة جزاء".

وأتم عن إصابة تنجاي ندومبيلي: "هو دائما مصاب، لقد أصيب، لم يصب، يلعب مباراة واحدة مثلما لعب منذ بداية الموسم".

توتنام ظل سادسا برصيد 30 نقطة وابتعد مجددا عن المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 36 نقطة.

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