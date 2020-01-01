سعفان الصغير: الحكام ليسوا ملائكة.. هل قادرون على الرجال ليعينوا امرأة؟

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

سعفان الصغير

نادى سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بفريق الإسماعيلي بضرورة معاقبة الحكام بشكل علني.

وصرح الصغير عبر إذاعة الشباب والرياضة "الحكام ليسوا ملائكة، ومن الوارد أن يرتكبوا أخطاء".

وأضاف "ما معنى معاقبة الحكم سرا، لابد من حساب علني للحكام".

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وأشار "لقد نزلت إلى أرض الملعب لإبعاد اللاعبين عن الحكم ثم فوجئت بقراره بتوجيه اللوم لي".

وبسؤاله عن رأيه في لمسة اليد ضد رامي صبري مدافع إنبي في الدقيقة الأخيرة داخل منطقة جزاء فريقه، رد سعفان الصغير "كنت في غرفة خلع الملابس ولم أر اللعبة".

وأشار مدرب الإسماعيلي إلى أنه "من أسبوعين قاموا بتعيين امرأة، هل قادرون على الرجال ليقوموا باختيار حكم نسائي؟".

واستطرد ساخرا "لسنا في كندا أو أمريكا أو أستراليا، نحن في مصر، عندما أحب أصيح في وجه الحكم، ماذا أقول لها (عيب عليكي يا حبيبتي)؟".

في سياق آخر، أتم سعفان الصغير تصريحاته "ما فعله رامي صبري عيب، لقد أشار للجهاز الفني بالإسماعيلي بالسكوت".

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 14 نقطة مقابل 15 نقطة لإنبي في المركز الثامن.

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