بيان من الاتحاد السكندري: ما حدث من الحكم في لقاء المقاولون فاق كل الحدود.. ورسالة للجبلاية

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السكندري بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء انتقد فيه أداء حكم لقاء فريقه ضد المقاولون العرب في اللقاء الذي هُزم فيه زعيم الثغر بهدف دون رد لحساب الجولة 11 من الدوري.

وقال مجلس إدارة الاتحاد في بيانه: "تعرضنا للكثير من الأخطاء التحكيمية لهذا الموسم واكتفينا بتوجيه النظر أملا في عدم تكرارها وإنها لم تكن متعمدة".

وأضاف "لكن ما حدث اليوم ضد المقاولون فاق كل الحدود وتخطى مرحلة حسن النوايا وهذه النتائج تغير نتائج المباريات وهو ليس مقبولا".

وأكمل الاتحاد بيانه "ألغي هدف صحيح لنا بشهادة الجميع وأرسلنا احتجاجا شديد اللهجة للاتحاد المصري اعتراضا على أداء الحكام اليوم واستمرار ذلك المستوى المتدني سيؤدي لكوارث لا يحمد عقباها".

وأتم زعيم الثغير بيانه "نطالب بتحقيق فيما حدث اليوم من مهزلة تحكيمية مكتملة الأركان لحفظ حقوق الأندية".

وجاء البيان كاملا كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري أنه طالما وقف بجانب التحكيم المصري بوصفه عنصراً أساسياً ضمن المنظومة الكروية و أن أستمرار دعمه و مساندته يصُب في مصلحة جميع عناصر اللعبة و رغم تعرض فريق نادي الاتحاد السكندري لكثير من الأخطاء التحكيمية هذا الموسم ، إلا أن نادى الاتحاد السكندرى أكتفى بتوجيه النظر و الإشارة إلى هذه الأخطاء أملاً في عدم تكرارها و أنها لم تكن متعمده ، رغم أنها كانت السبب المباشر في فقدان الفريق للعديد من النقاط هذا الموسم و لكن ما حدث من طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادي المقاولون العرب بملعب إستاد الإسكندرية فاق كل الحدود ، و تخطى مرحلة حُسن النوايا و أن مثل هذه الأخطاء التحكمية التى تُغير نتائج المباريات و مستقبل و ترتيب الفرق أمراً غير مقبولا بالمرة !!!

فقد وجه طاقم التحكيم بقيادة الحكم محمد معروف نتيجة المباراة بعدم أحتسابهم هدف صحيح و واضح في بداية اللقاء لصالح نادي الاتحاد السكندرى بداعي تسلل اللاعب خالد قمر مما أثر بشكل مباشر على نتيجة اللقاء ، و أوضحت الإعادة التليفزيونية شرعية الهدف بل و أقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بأنه هدف صحيح لنادى الاتحاد السكندرى و شاهد ذلك أيضا جميع من تابع اللقاء إلا حكام المباراة !!!!!!!

و أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري إحتجاجاً شديد اللهجة للاتحاد المصري لكرة القدم أعتراضاً على طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام فريق المقاولون العرب و أشار نادى الاتحاد السكندرى أن أستمرار هذا المستوى المتدنى لعنصر أساسى فى منظومة كرة القدم المصرية و هو التحكيم ، سيؤدى لا محالة إلى حدوث كوارث لا تُحمد عقباها .

و طالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراء تحقيق فيما حدث اليوم من مهزله تحكيمية مكتملة الاركان و أتخاذ الاجراءات التى تحفظ حقوق الاندية ، و أن مثل هذه الاحداث تؤثر سلباً و تزيد من أحتقان الجماهير لشعورها بالظلم و عدم العدالة تجاه فريقها و أن مجلس إدارة النادى بصدد أتخاذ قرارات تحفظ حقوق زعيم الثغر فى حالة عدم تلقى رداً و تجاوباً من الاتحاد المصرى لكرة القدم تجاه مهزلة اليوم التحكيمية

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