الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب بتركي آل الشيخ.. وتأجيل ودية الهلال السعودي

كشف الأهلي تفاصيل اجتماع رئيس النادي محمود الخطيب بتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وأوضح الأهلي في بيانه الذي نُشر عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء أن زيارة الخطيب لتركي في منزله جاءت للاطمئنان عليه بعد تعرضه لوعكة صحفية وتقديرا لما قام به عندما زار رئيس النادي الأحمر للاطمئنان عليه كذلك قبل عدة أسابيع.

وأشار الأهلي إلى أنه لم يتم التطرق لأي حديث رياضي خلال الجلسة، عدا تحديد شهر مارس المقبل موعدا لمناقشة موعد جديد لإقامة لقاء الفريق الودي ضد الهلال السعودي في مهرجان اعتزال اللاعب الليبي طارق التائب.

وتم إجراء مكالمة هاتفية بالطبيب الأمريكي المعالج لآل الشيخ لعرض حالة الخطيب عليه في ظل معاناته من آلام في الظهر.

ووجه آل الشيخ الدعوة إلى الخطيب لزيارته في أمريكا حيث سيجري عملية جراحية ومن أجل زيارة الطبيب المعالج له هناك لعرض حالته عليه.

جاء ذلك بعدما نشر آل الشيخ بيانا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل قليل أكد خلاله أن اجتماعه مع الخطيب لم يكن به أي حديث رياضي. (طالع التفاصيل)

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

لبى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لزيارة الأخير بمنزله للاطمئنان على صحة آل الشيخ، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الخطيب بمنزله قبل أسابيع.

جاء اللقاء وديًّا للغاية وفي أجواء تعكس أواصر المحبة والتقدير والاحترام المتبادل، ووسط ترحاب شديد من جانب المستشار تركي آل الشيخ، الذي عبر عن امتنانه بزيارة الكابتن الخطيب وعن حبه لمصر والنادي الأهلي الذي يعشقه.

واطمأن رئيس الأهلي على صحة المستشار تركي آل الشيخ، ودار حوار مطول عن الطبيب الأمريكي المعالج له، وأجرى معه اتصالًا هاتفيًّا أثناء الجلسة لاستشارته طبيًّا عن حالة الكابتن محمود الخطيب، للتخلص من آلام الظهر التي تنتابه. وطلب الطبيب الأمريكي كل الفحوصات والأشعات التي أجراها رئيس الأهلي مؤخرًا لتشخيص الحالة.

وانتقل الحوار بين الكابتن محمود الخطيب وآل الشيخ حول الموعد المقترح لمشاركة الأهلي في مهرجان النجم الليبي طارق التايب، بمواجهة الهلال السعودي. ونظرًا إلى ارتباطات الأهلي الرسمية خلال هذه الفترة، أجرى المستشار تركي آل الشيخ اتصالًا هاتفيًّا برئيس نادي الهلال السعودي، وتم الاتفاق على تحديد موعد آخر في مارس المقبل لإقامة المهرجان. ومن جانبه أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ امتنانه لزيارة الكابتن محمود الخطيب لمنزله، التي تؤكد العلاقات الحميمية التي تربطه بشقيقه رئيس الأهلي، على حد وصفه. وأضاف أنه سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء عملية جراحية قريبًا، ووجه الدعوة إلى الكابتن الخطيب لزيارته هناك وإجراء فحوصات طبية جديدة للاطمئنان على سلامته. وقال إن لقاءه مع رئيس الأهلي كان وديًّا وأخويًّا، ولم يتم التطرق إلى أي شأن رياضي، وأنه أحد محبي الأهلي وعشاقه، أما القرارات فهي تخص الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي فقط.

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