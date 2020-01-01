تركي آل الشيخ: زيارة الخطيب كانت ودية لم نتطرق لأي شيء رياضي.. القرار عند إدارة النادي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

قال تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني إن زيارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي له كانت ودية ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي.

وأثيرت بعض الأنباء حول عودة آل الشيخ لمنصب الرئيس الشرفي للأهلي.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأربعاء: "زارني أخي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زيارة ودية وشرف بيت أخوه وأخذته في جولة في موسم الرياض".

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وواصل "واطمئن على صحتي حيث هعمل عمليه جراحية قريباً في الولايات المتحدة ودعوته لزيارتي هناك وعمل فحص اخر مع طبيب متخصص هناك".

وأتم" كان الجو ودي وأخوي ولم يتم التطرق لأي شيء رياضي أنا الآن واحد من الجمهور والقرار عند الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته فقط".

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