تشكيل سيتي وإيفرتون - أجويرو على الدكة.. و5 تغييرات لـ أنشيلوتي

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 18:47

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - إيفرتون

يجلس سيرخيو أجويرو على مقاعد البدلاء في تشكيل مانشستر سيتي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي أمام إيفرتون ويعوضه البرازيلي جابريل جيسوس.

وأجرى بيب أكثر من تغيير في صفوف الفريق إذ يواصل محرز وكيفين دي بروين المشاركة الأساسية فيما يتواجد رحيم ستيرلينج وبيرناردو سيلفا وديفيد سيلفا على الدكة.

تشكيل سيتي جاء كالآتي:

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حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: جواو كانسيلو – فيرناندينيو – إريك جارسيا – بنيامين ميندي

الوسط: رودريجيو – إلكاي جوندجان – رياض محرز

الهجوم: فيل فودين – كيفين دي بروين – جابريل جيسوس.

وجاءت دكة البدلاء لحامل اللقب: كارسون – كايل واكر – رحيم سترلينج – سيرخيو أجويرو – أنجيلينيو – بيرناردو سيلفا – ديفيد سيلفا.

في المقابل أجرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي 5 تغييرات في تشكيل إيفرتون أمام سيتي وعاد للعب بثلاثي دفاعي، ويتواجد كالفيرت لوين على رأس هجوم التوفيز.

وجاء تشكيل التوفيز كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: هوليجيت – ييري مينا – شيموس كولمان

الوسط: لوكاس ديني – جيلفي سيجورديسون – فابيان ديلف – سيديبه

الهجوم: بيرنارد – كالفريت لوين – ريتشارلسون

وعلى دكة البدلاء يتواجد: مارك ستكليبنبورج – ليتون بينيز – مايكل كين – ثيو والكوت – جينك توسون – بين ديفيز – مويس كين.

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