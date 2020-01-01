مصدر من الأهلي لـ في الجول: عدم فتح باب الانتقالات سبب تأجيل قيد كهربا

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 17:54

كتب : أحمد الخولي

كهربا - الأهلي

قال مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- إن عدم فتح باب سوق الانتقالات في مصر والبرتغال هو سبب عدم وصول بطاقة محمود عبد المنعم "كهربا" حتى الآن وقيده في صفوف الفريق.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وأضاف "الاتحاد المصري خاطب نظيره البرتغالي اليوم ولكن الأخير في إجازة لذا لم يكن من الممكن إرسال البطاقة من ديسبورتيو افيش إلى الاتحاد البرتغالي".

وتابع "هذا هو السبب الرئيسي في عدم قيد كهربا في قائمة الفريق للقاء مصر المقاصة".

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وأكمل "لا يوجد أي استعجال من جانبنا، فور وصول البطاقة سيتم قيد كهربا محليا وإفريقيا وبالتالي نعتمد عليه في المباريات بشكل مباشر".

وكان مصدر في اتحاد الكرة قال في وقت سابق لـFilGoal.com: "أرسلنا للاتحاد البرتغالي نسخا من عقد كهربا مع الأهلي وطلبنا بطاقته الدولية لنقيده في قائمة الأخير".

وواصل "تحركنا بناء على طلب الأهلي الذي تعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف، خاطبنا الاتحاد البرتغالي اليوم الأربعاء مع بداية فترة الانتقالات الشتوية".

وأتم "أزمة الزمالك مع اللاعب لن تؤثر على قيده في قائمة الأهلي لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بطاقة مؤقتة لكهربا لحين الفصل في شكوى الزمالك".

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