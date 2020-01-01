قائمة الزمالك - عودة زيزو واستبعاد مصطفى فتحي وغياب عبد الله جمعة

أعلن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك يوم الأربعاء قائمة فريقه التي تواجه ضيفه أسوان يوم الخميس في الجولة 11 من الدوري المصري الممتاز.

واستمر غياب عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام بسبب الإصابة، وخرج من القائمة محمد عبد الغني الموقوف عن المواجهة.

بينما انضم الناشئ أحمد عيد ليكمل القائمة في ظل غياب العديد من اللاعبين بالأخص في خط الدفاع، وعاد أحمد سيد "زيزو" بعدما حرمته الإصابة من مواجهة زيسكو يونايتد يوم السبت حين تعادل الزمالك في زامبيا بهدف لمثله في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وضم المدرب الفرنسي 18 لاعبا في القائمة هم:

حراس المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - أحمد عيد - محمد عبد الشافي - إسلام جابر

وسط الملعب: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أشرف بنشرقي - كريم أحمد "بامبو"

الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد

video:1

وخرج من القائمة كل من محمد صبحي ومصطفى فتحي وإمام عاشور ومحمد عنتر وخالد بوطيب.

ويأمل الزمالك استعادة الانتصارات في الدوري بعدما فقد 7 نقاط في آخر 3 مباريات بالبطولة.

ويحتل الفريق المركز السابع في ترتيب الدوري ورصيده 15 نقطة بعد خوضه 9 مباريات.

طالع أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف لليفربول في العقد الأخير

أجندة الزمالك في يناير

أجندة الأهلي في يناير

أجايي والشحات يشاركان الجمعة في التدريبات الجماعية

صلاح ضمن فريق العقد في روما