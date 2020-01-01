نهاية مثالية لمشوار فيا.. إنييستا يقود فيسيل كوبي لأول لقب في تاريخه وتأهل قاري

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 17:53

كتب : إسلام أحمد

إنييستا - سامبر - فيا - كأس الإمبراطور الياباني

في الساعات الأولى من عام 2020 وفي أول مباراة رسمية على ملعب طوكيو الوطني –يستضيف أولمبياد طوكيو 2020- تُوّج فيسيل كوبي بأول لقب في تاريخه.

أندريس إنييستا ولوكاس بودولسكي وسيرجي سامبر وتوماس فيرمالين وديفيد فيا قادوا فريقهم للفوز بكأس الإمبراطور الياباني عقب الفوز على كاشيما إنتلرز بنتيجة 2-0.

أول هدف على ملعب طوكيو الوطني جاء بعد 18 دقيقة عن طريق الخطأ من تومايا أنيوكي، وبعد الدقيقة 20 سجل نوريكاي فوجيموتو الهدف الثاني.

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ديفيد فيا الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم استطاع التغلب على إصابته وشارك صاحب الـ 37 عاما في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع بدلا من الألماني لوكاس بودولسكي.

وحمّل فيا اللقب الخامس عشر في مسيرته بعد مشوار حافل بالألقاب في 4 قارات أبرزها بقميص فالنسيا وبرشلونة وأتليتكو مدريد في إسبانيا.

بذلك التتويج ضمّن فيسيل مقعدا مباشرا في دوري أبطال آسيا 2020 رفقة يوكوهاما مارينوس بطل الدوري الياباني.

ويقع فيسيل في المجموعة السادسة رفقة سامسونج بلوينجز الكوري الجنوبي وجوانزو إيفرجراند الصيني وجوهور الماليزي.

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