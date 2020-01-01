مدرب الاتحاد: ما يحدث لنا حرام.. التحكيم ظلمنا في 4 مباريات

هاجم محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد طاقم التحكيم الذي أدار المباراة التي انتهت بخسارة فريقه أمام المقاولون العرب 0-1 مساء الأربعاء في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري.

وصرح إبراهيم عبر إذاعة الشباب والرياضة "الحكم ألغى لنا هدفا صحيحا وشرعيا، ما يحدث لنا زاد عن الحد، هل يستكثرون ما وصل إليه نادي الاتحاد؟".

وأضاف "نحن الفريق الجماهيري الوحيد الذي يلعب مبارياته الساعة الثانية والنصف ظهرا، ونحن الفريق الوحيد الذي تعرض لظلم تحكيمي واضح في 4 مباريات من أصل 10، إنه أمر صعب جدا ومبالغ فيه".

وأشار مدرب الاتحاد "لقد الحكم أطلق صافرته قبل انتهاء الوقت الأصلي، هذا غير مقبول مع احترامنا لمنظومة التحكيم واتحاد الكرة".

واستطرد "نحن مظلومون دائما، لقد تعرضنا لقرارات ظالمة في مباريات الزمالك ووادي دجلة والأهلي وطنطا، ما يحدث غير مقبول لأنه يهدر مجهود الفريق".

وأردف "كل المباريات صعبة وحساسة، وتنتهي بهدف واحد إنه لقاء بين صاحبي المركزين الثاني والثالث، حرام أن نخسر بهذه الطريقة".

ولفت محمد إبراهيم "أهدرنا عدة فرص وتحكمنا تماما في سير اللقاء، إلا أن الوضع سيء جدا من فرط الظلم الواقع علينا، حرام، بالتأكيد سيكون هناك موقفا من إدارة النادي ضد التحكيم، لن نكتفي بالكلام فقط".

وأتم تصريحاته "مع احترامي لعماد النحاس المدير الفني للمقاولون، لم يعرف كيف يكسب المباراة كما قال، بل فاز بفعل فاعل".

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