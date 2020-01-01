فاركو يتصدر مجموعة بحري بتعادل سلبي ضد البلدية.. وعبد العال: أعدكم بدور ثان مميز

تصدر فريق فاركو المجموعة الثالثة "بحري" في دوري الدرجة الثانية مؤقتا بعد تعادله سلبيا مع بلدية المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من المسابقة يوم الأربعاء.

المباراة شهدت طرد محمد حكا مدافع بلدية المحلة بعد عرقلته للاعب فاركو، كما أهدر بسام حسن فرصة تسجيل هدف برأسية خارج المرمى.

وأدار رضا عبد العال المباراة بالنسبة لبلدية المحلة من المدرجات لعدم انتهاء إيقافه بعد.

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وصرح المدرب عقب المباراة مباشرة: "بعد الطرد كان هدفنا تحقيق النقطة وليس النقاط الثلاثة، قدمنا شوطا أولا مميزا وكنا نستحق هدف وحزنت لعدم التقدم".

وأكمل "أعد بتقديم أداء مميز في الدور الثاني، نحن بحاجة للراحة في يناير قبل بداية الدور الثاني من لجنة المسابقات، أسبوعان لا يكفيان الأندية، تدعيمات الفريق ستكون في حدود لاعبين فقط".

وأتم "مبارياتنا في الدور الثاني ستكون مباريات كؤوس".

رصيد البلدية أصبح 16 نقطة في المركز الخامس بالتساوي مع الرجاء مرسى مطروح صاحب المركز الثالث والذي سيواجه المنصورة يوم الخميس.

ورفع فاركو رصيده من النقاط إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن غزل المحلة صاحب المركز الثاني، الذي سيواجه الأولمبي يوم الخميس، وفي حالة فوز المحلة سيتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وتختتم مباريات الأسبوع الـ11 في الدوري بمواجهات، المحلة ضد الأولمبي، والمنصورة ضد الرجاء، ودكرنس مع بيلا.

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