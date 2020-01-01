بهدف رائع.. برايتون يحبط تشيلسي بتعادل مثير

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 16:27

كتب : FilGoal

برايتون - تشيلسي

كان تشيلسي قاب قوسين أو أدنى من فوز ثالث على التوالي خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكن تسديدة خلفية مزدوجة رائعة لعلي رضا جهانبخش أنقذت برايتون من السقوط على ملعبه لتنتهي المباراة بهدف لمثله يوم الأربعاء.

وتقدم فريق بلوز مبكرا بهدف القائد الإسباني سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 10 بعد متابعته للكرة المرتدة من ماتيو رايان حارس برايتون.

لكن قبل نهاية الوقت الأصلي بست دقائق سدد الإيراني الكرة بطريقة رائعة في شباك الحارس كيبا أريزابالاجا معلنا تعادل برايتون أمام ضيفه في الجولة 21 من البطولة.

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واستمر رجال المدرب فرانك لامبارد في المركز الرابع بترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 36 نقطة بينما ارتقى برايتون للمركز 13 ورصيده 24 نقطة.

ويستعد الناديان للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنجليزي، فيلعب برايتون يوم السبت أمام شيفيلد وينيسداي بينما يستضيف تشيلسي يوم الأحد نادي نوتنجام فورست.

وفي الجولة المقبلة من الدوري يلعب تشيلسي ضد ضيفه بيرنلي بينما يحل برايتون ضيفا على إيفرتون.

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