مدرب الإسماعيلي: هناك سبب لتفوقنا في البطولة العربية عكس الدوري.. نعاني من ضغط المباريات

قال أدهم السلحدار مدرب الإسماعيلي إن فريقه يتفوق في البطولة العربية عكس الدوري بسبب حصول لاعبيه على فترات راحة أطول، مشيرا إلى أنه يعاني بسبب ضيق الوقت بين المباريات.

وصرح مدرب الدراويش: "أسباب تفوق الإسماعيلي عربيا مقارنة بالدوري، يعود لحصول اللاعبين على فترات راحة أطول بين المباريات".

وأضاف "الفريق لا يتنقل بشكل مستمر من محافظة لأخرى ما يؤثر على أداء اللاعبين ونتائج الفريق".

حصاد في الجول.. اختر الأفضل في 2019

وواصل "نعاني من ضيق الوقت بين المباريات ونعتمد على الاستشفاء والسعي نحو تجهيز جميع اللاعبين للتغلب على تلك الأزمة".

إنبي يواجه الإسماعيلي يوم الأربعاء في الخامسة مساء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

وكان الإسماعيلي قد فاز بنتيجة 1-0 ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي البطولة العربية.

طالع أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف لليفربول في العقد الأخير

أجندة الزمالك في يناير

أجندة الأهلي في يناير

أجايي والشحات يشاركان الجمعة في التدريبات الجماعية

صلاح ضمن فريق العقد في روما