سبورت: هنري مرشح لتدريب برشلونة

ظهر اسم جديد مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة في منصبه، الاسم الذي وصفته بعض التقارير الصحفية بـ"المفاجأة" كان تييري هنري، نجم النادي السابق والذي يقود حاليا مونتريال إمباكت. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وقال التقرير إن هنري مرشح لتدريب النادي الكتالوني في حالة إذ ما قرر فالفيردي الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد فالفيردي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، وهناك خيار بإمكانية التجديد لموسم إضافي.

وأشار التقرير إلى أن قلة خبرة هنري التدريبية لا تقلق برشلونة، وذلك لأنه يعرف جيدا طريقة لعب النادي من خلال الأعوام التي لعبها بين صفوفه لمدة 3 سنوات.

ويتمتع هنري بعلاقة طيبة للغاية مع إريك أبيدال زميله السابق في الفريق ومنتخب فرنسا ومدير الكرة الحالي لبرشلونة.

حصاد في الجول.. اختر الأفضل في 2019

خبرة هنري التدريبية بدأت في فبراير 2015 حينما قرر العمل في نظام الشباب الخاص بنادي أرسنال بجانب عمله كمحلل لشبكة "سكاي"، ووقتها خرج تم تصعيد أحد اللاعبين الشباب تحت إمرته للفريق الأول، كان أليكس إيوبي الذي سجل ضد بايرن ميونيخ في دوري الأبطال للشباب 2015-2016 وأهدى الهدف لهنري بسبب ما وصفه بـ"نصيحته".

بعد حصوله على رخصة تدريبية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عرض أرسنال عليه مهمة تدريب فريق تحت 18 عاما، لكن أرسين فينجر رفض الفكرة لأنه أراد مدرب بدوام كامل مع ذلك الفريق وليس بدوام جزئي.

في أغسطس 2016 أصبح هنري مساعدا لروبيرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، وقاد الثنائي منتخب الشياطين الحمر لبلوغ نصف نهائي كأس العالم، لكنهم خسروا من فرنسا بنتيجة 1-0.

وحاول نادي بوردو أن يحصل على خدمات هنري لتدريبه في صيف 2018، لكن هنري رفض بسبب خلاف مع الملاك، وفي أكتوبر من نفس العام، رحل ليوناردو جارديم عن تدريب موناكو ليتولى هنري أول مهمة تدريبية له ووقع على عقد لـ3 سنوات.

مهمة هنري كانت شبه مستحيلة لانتشال النادي من المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وظل شهر بلا أي انتصارات واستمر تخبط النتائج حتى أقيل يوم 24 يناير من تدريب الفريق الذي كان يحتل المركز الـ19 وقت رحيله، بعد تحقيق 4 انتصارات و5 تعادلات و11 هزيمة.

وفي نوفمبر 2019 تولى هنري تدريب فريق مونتريال إمباكت الذي ينافس في الدوري الأمريكي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2021 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

لماذا أصبح برشلونة يبحث عن مرشحين فجأة؟

سبورت نشرت تقريرا منذ أسبوع أوضحت من خلاله أن هناك تفكيرا داخل إدارة برشلونة في استمرار فالفيردي لموسم وحيد، لكن تلك الفكرة تحوم حولها الشكوك، نظرا لأن المدرب الإسباني قد لا يقبل بالاستمرار، أو قد لا يحقق الفريق النتيجة المرجوة بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

إدارة برشلونة تبحث عن خيار مؤقت لمدة موسم حتى إتمام الانتخابات بالتوافق مع ملاك الأسهم في النادي، حتى يأتي رئيس جديد بمشروع جديد خاص به ومدربه وأسماء جديدة. إلا أن الأمور معلقة حتى الآن داخل النادي الكتالوني.

طالع أيضا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر للمقاصة

صلاح ينافس على جائزة أجمل هدف لليفربول في العقد الأخير

أجندة الزمالك في يناير

أجندة الأهلي في يناير

أجايي والشحات يشاركان الجمعة في التدريبات الجماعية

صلاح ضمن فريق العقد في روما