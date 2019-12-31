انتقالات يناير – ماذا يحتاج برشلونة.. تجنُب أزمة منتظرة

هل تسرّع برشلونة بسماحه بخروج أحد لاعبيه منذ 1 يناير؟ وهل سيدفع الثمن غاليا في نهاية الشهر؟

برشلونة حسم مستقبل لاعبه كارليس ألينيا سريعا وأعاره بالفعل إلى ريال بيتيس حتى نهاية الموسم، فكيف سيكون تأثير هذه الصفقة على الدور الثاني في برشلونة؟

خروج ألينيا منذ بداية الشهر وليس نهايته، قد يضع إرنستو فالفيردي في مأزق حال رحيل أرتورو فيدال وعدم قدرة الإدارة على تعويضه.

ومع دخول أرتور ميلو في حالة "اللاعب الزجاجي" ومشاركته في 12 مباراة فقط هذا الموسم، سيتاح لـ فالفيردي 4 لاعبي وسط فقط ليعتمد عليهم لما تبقى من الموسم، بما في ذلك سيرجي روبيرتو المحسوب أيضا على مركز الظهير الأيمن.

التشبث بـ فيدال

لم يعد سرا رغبة قائد تشيلي في الرحيل عن برشلونة هذا الشتاء، ووجهته المرجوة هي إنتر ميلان ليجتمع مجددا مع أنطونيو كونتي مدربه الأسبق في يوفنتوس.

لكن رحيل فيدال سيكلف برشلونة غاليا للغاية، ليس فقط بخسارة لاعب وسط استطاع المساهمة في 6 أهداف حتى اللحظة، ولكن على المستوى العددي سيواجه برشلونة نقصا في الأفراد.

ولذا ستكون صفقة برشلونة الأهم في المقام الأول، هي ضمان عدم خروج فيدال دون توفير بديل له.

استرجاع الموهبة قبل فوات الأوان

قبل سنوات من تألقه مع دينامو زغرب الكرواتي وقيادته إسبانيا للقب بطولة أوروبا للشباب في الصيف الماضي، كان داني أولمو بين جدران برشلونة بالفعل.

أحد أهم المواهب الهجومية في قارة أوروبا، قضى 7 سنوات في لاماسيا، ورحل ليبصم على مسيرة مميزة في صفوف دينامو زغرب، والآن "حان وقت المرحلة التالية في مسيرته" كما صرح مؤخرا.

أولمو قريب من مغادرة دينامو زغرب، وبرشلونة يبدو مهتما باستقدامه ليصير حلا هجوميا على مستوى الجناح، خصوصا في ظل إصابات عثمان ديمبيلي العديدة.

ويحظى أولمو بمتابعة عدد كبير من الأندية الأوروبية، مما قد يعجل بإدارة برشلونة بانتدابه في هذا الشتاء.

قبل أن ينسى كرة القدم

منذ التعاقد مع جان كلير توديبو في يناير 2019، لم يخض قلب الدفاع الفرنسي سوى 5 مباريات مع برشلونة.

ليصير خروجه معارا خيارا إجباريا هذا الشتاء بعد عام كامل من التهميش.

ميلان برز كنادٍ مهتم بإنقاذ توديبو من شبح دكة البدلاء، لكن المفاوضات تعثرت وفقا لتقارير إيطالية عدة.

اللاعب الذي وُصف بـ "فاران الجديد" لا يقدر على تشكيل فالفيردي الأساسي في ظل اعتماده الكامل على جيرارد بيكيه، وكليمنت لونجليه.

خليفة سواريز

مع تقدم لويس سواريز في العمر، يظهر الأرجنتيني لاوتارو مارتينز مهاجم إنتر ميلان كلاعب ينال اهتمام برشلونة مؤخرا.

وكيل اللاعب صرح أن برشلونة مهتم بـ لاوتارو، لكن الصفقة تبدو أكبر من أن تتم في السوق الشتوية.

اللاعب قد ينتقل في نهاية المطاف إلى برشلونة، لكن ليس خلال يناير بالنظر إلى حاجة فريقه إليه لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، كما عدم وجود ضرورة ملحة لاستقدامه إلى البلاوجرانا في منتصف الموسم.

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