مواعيد مباريات الأربعاء 1-1-2020.. الأهلي ومانشستر يونايتد وأرسنال

بداية عام جديد ستكون نارية على المستوى الكروي.

ويلتقي الأهلي مع مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء عبر قناة "أون سبورت" في الجولة 11 من الدوري.

وفي تمام الخامسة مساء سيواجه الإسماعيلي منافسه إنبي عبر ذات القناة.

وقبل تلك المباراة وعبر القناة ذاتها سيواجه الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب.

هذا على المستوى المحلي لكن دوليا وفي الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع قمة الجولة حينما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على أرسنال في تمام العاشرة مساء عبر قناة "بي إن سبورتس 2".

وسيواجه مانشستر سيتي منافسه إيفرتون في تمام السابعة والنصف مساء عبر القناة ذاتها.

وعلى قناة "بي إن سبورتس 1" سيلتقي بيرنلي مع أستون فيلا في تمام الثانية والنصف ظهرا.

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