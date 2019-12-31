انتقالات يناير – ماذا يحتاج يوفنتوس.. الحلول المناسبة

في الوقت الذي شعر فيه جماهير يوفنتوس بالملل من الانتصارات الصغيرة والأداء الغير مُرحب به أحيانا رغم ضم الفريق العديد من النجوم.

جاء ماوريسيو ساري ورغم محاولاته إيجاد الشكل المناسب إلا أن الفريق لا يرضي العديد من جماهيره في ظل النتائج المتذبذبة والأداء المتفاوت من مباراة لأخرى.

في يناير سيكون عمل إدارة يوفنتوس كبيرا على غير المتوقع رغم الميركاتو الصيفي الكبير، والأمل في إيجاد الحلول المناسبة لساري من أجل المنافسة أوروبيا ومحليا.

ما بين 4-3-3 و4-3-1-2 يلعب ساري لكنه يعاني على مستوى صناعة الفرص والتسجيل في ظل عملية المداورة.

ماذا يحتاج يوفنتوس في يناير

ساندرو تونالي

يحتاج ساري لاعب وسط قادر على القيام بالأدوار الدفاعية والهجومية في الفريق ويستطيع الاستحواذ على الكرة، لكن معاناة بريشيا في الهروب من الهبوط ستصعب المهمة.

واحد من أفضل لاعب إيطاليا الشباب يمتاز أيضا بقدرته على تنفيذ الكرات الثابتة.

ديان كولوسيفسكي

الجناح السويدي صار أقرب لـ يوفنتوس أكثر من إنتر أو أي فريق آخر بعدما حسمت أغلب المصادر في إيطاليا أن اللاعب سيرتدي قميص يوفنتوس في الصيف المقبل.

السويدي سجل 4 وصنع 2 وهو الاسم الأبرز في شباب الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

لياندرو باريديس

الأرجنتيني لاعب وسط باريس سان جيرمان يعد من أقرب لاعبي الوسط الذي يهتم يوفنتوس بالحصول على خدمات وقد يدخل في صفقة تبادلية مع إيمري تشان.

لاعب زينيت السابق يعرف الدوري الإيطالي ويمتلك الحيوية التي يبحث عنها ساري في خط الوسط إلى جوار ميراليم بيانيتش.

ماتيا بيرين

عقب عودة جانلويجي بوفون أصبح موقف ماتيا بيرين أصعب في حراسة عرين السيدة العجوز في ظل تواجد فوتشينك تشيزيني إذ أصبح الخيار الثالث وخرج من الحسابات تماما بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الفترة التحضيرية.

في الصيف كان قريبا من الانضمام لبنفيكا البرتغالي وصار جنوى الإيطالي الأقرب في يناير المقبل من أجل الحصول على فرصة أكبر للعب.

مدافع؟

مريح ديميرال ودانييلي روجاني ارتبط اسمهم كثيرا بالرحيل عن دفاع يوفنتوس، التركي رغم انضمامه مطلع الموسم إلا أن التقارير تربطه بالانتقال لصفوف ميلان الذي يسعى لتدعيم خطه الخلفي.

روجاني يسعى لمشاركة بشكل أساسي في ظل وجود أكثر من اسم يسبقه وأصبح خامسا في ترتيب دفاع الفريق.

إيمري تشان

بعد استبعاد الألماني من قائمة دوري الأبطال أصبح الأكثر حظا للرحيل عن صفوف الفريق في يناير، وارتبط اسمه بالدخول في العديد من الصفقات التبادلية أو العودة لإنجلترا من بوابة مانشستر يونايتد.

أدريان رابيو

الفرنسي لا يحظى بالمشاركة الأساسية مع يوفنتوس وقد يفكر في الرحيل بعد 6 أشهر من الانضمام دون مقابل للسيدة العجوز، وأرسنال تحت قيادة الإسباني ميكيل أرتيتا هو الفريق الأبرز للحصول على خدماته.

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