جوارديولا: تقليص الفجوة مع ليفربول؟ علينا اللعب بشكل أفضل والدعاء

هناك 3 عوامل ستجعل مانشستر سيتي يقلص الفجوة الحالية بينه وليفربول متصدر الدوري الإنجليزي، حسب وجهة نظر بيب جوارديولا المدير الفني لسيتي.

ليفربول في الصدارة بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي الوصيف و14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث مع مباراة مؤجلة للريدز، قبل 18 جولة من نهاية الموسم.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزتها جريدة ميرور: "كل ما يمكننا فعله لتقليص الفجوة مع ليفربول هو العمل بجدية أكبر واللعب بشكل أفضل والدعاء".

وأضاف "هناك أشياء لا يمكننا السيطرة عليها، وهناك قضايا أخرى لا يمكننا التحكم فيها، ولا يمكننا التحكم في ما فعله فريق رائع مثل ليفربول حتى الآن".

وأردف المدرب الإسباني "عندما يكون الجميع لائقًا يمكننا القيام بذلك".

وأكمل "لا يزال فريقي رائعًا وأنا أحبه. لقد واجهنا مشاكل مع الإصابات التي تحدث في بعض الأحيان".

وواصل "ليفربول كان مذهلاً، إنهم أبطال أوروبا وفقدوا نقطتين فقط طوال الدوري الإنجليزي هذا الموسم".

وأتم "علينا أن نهنئهم. أنا أعلم أن الفجوة بين سيتي وليفربول ليست كما ينبغي أن تكون، لكنها أمر واقع".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون يوم الأربعاء ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي، على أن يلعب ليفربول ضد شيفيلد يونايتد يوم الخميس.

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