سكاي: تشيلسي يفكر في ضم "شبيه دروجبا" من ليون

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 15:54

كتب : FilGoal

موسى ديمبيلي

يفكر نادي تشيلسي في ضم موسى ديمبيلي مهاجم ليون خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

موسي ديمبيلي

النادي : أولمبيك ليون

تشيلسي

وقال التقرير إن صاحب الـ23 عاما هو واحد من عدد من الخيارات الهجومية التي يسعى تشيلسي لضمها في يناير.

وسجل ديمبيلي 25 هدفا منذ انضمامه إلى ليون قادما من سيلتك منذ 18 شهرا مضت.

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ويستعد تشيلسي لتعويض رحيل الثنائي أوليفيه جيرو وميتشي باتشوايي خلال يناير، في حين أن فرانك لامبارد مدرب الزرق تابع اللاعب لفترة طويلة.

وأشار التقرير إلى أن هناك اعتقادا في تشيلسي أن هناك عددا من الأمور المتشابهة بين ديمبيلي وديديه دروجبا أسطورة الفريق.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى ليون في موسم 2018-2019 بمبلغ 22 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك ديمبيلي خلال الموسم الجاري في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع هدفين.

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