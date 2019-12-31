اختر بنفسك.. ما الصفقة الأفضل في العقد الأخير؟

كينو أم مؤمن زكريا؟ عبد الله السعيد أم طارق حامد؟ محمد الشناوي أم أحمد الشناوي؟

العديد والعديد من الصفقات التي صنعت الفارق في أندية الدوري المصري خلال العقد الأخير (من 2010 إلى 2019).

لكن إذا أردنا اختيار صفقة واحدة لنطلق عليها لقب "الأفضل في العقد" فما هي يا ترى؟

شارك برأيك، واختر الصفقة الأفضل في آخر 10 سنوات.

من بين 27 صفقة، اختر الأفضل من وجهة نظرك.

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