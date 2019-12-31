متفوقا على سواريز.. صلاح هداف العقد الأخير لـ ليفربول

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح

ينتهي اليوم العقد الثاني من القرن الـ21، لكن نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول احتاج لعامين ونصف فقط ليكون هداف الريدز في العشر سنوات الأخيرة.

صلاح البالغ من العمر 27 عاما يخوض موسمه الثالث مع ليفربول وحطم الكثير من الأرقام القياسية الخاصة بالأهداف، كما فاز معهم بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وسجل النجم المصري 84 هدفا بقميص ليفربول في كل المسابقات ليكون الهداف الأبرز طوال العقد.

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وتفوق صلاح على لويس سواريز الذي سجل 82 هدفا في الفترة بين 2011 إلى 2014.

وجاء روبرتو فيرمينو في المركز الثالث بالقائمة بـ74 هدفا منذ صيف 2015 حتى الآن، بفارق هدف عن ساديو ماني الذي انضم للريدز في صيف العام التالي.

دانييل ستوريدج الذي ارتدى قميص ليفربول لمدة 6 سنوات منذ 2013 إلى 2019 سجل 67 هدفا لبطل أوروبا وحل بالمركز الخامس ضمن هدافي العقد الحالي.

الخماسي يتواجد في قائمة أفضل 50 هدافا لليفربول عبر التاريخ.

فصلاح يتواجد في المركز الـ18 وسواريز في المركز الـ20، أما فيرمينو وماني فيحتلان المركزين 30 و31، بينما يقع ستوريدج في المركز 36.

لاعب المقاولون العرب السابق الذي يتألق مع ليفربول حاليا، ترك تشيلسي وانتقل إلى فيورنتينا في فبراير 2015 ثم إلى روما في صيف العام نفسه ليقدم موسمين ونصف رائعين في الدوري الإيطالي.

وذلك قبل أن ينضم للريدز في صيف 2017 ويفوز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

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