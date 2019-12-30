الانضباط تلغي عقوبة فرج عامر وتقلص إيقاف إبراهيم حسن وتعاقب العشري

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة المصري إلغاء العقوبة الموقعة على فرج عامر رئيس نادي سموحة بعد التظلم الذي تقدم به.

واجتمعت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الركة اليوم الإثنين برئاسة سيد حسن بنداري، لتنظر للتظلمات المقدمة للجنة فيما سبق وقررته من عقوبات.

وألغت اللجنة العقوبة الموقعة على فرج عامر –منعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمباراة واحدة وتغريمه 50 ألف جنيه- بعد الاطلاع على التظلم المقدم من رئيس سموحة و"إعلاء لقيمة الاعتذار عما بدر منه"، وفقا لما نشره اتحاد الكرة.

وقلصت اللجنة عقوبة إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة في سموحة من 6 مباريات لـ 3 مباريات مع تأييد غرامة الـ 50 ألف جنيه الموقعة عليه.

ورفعت اللجنة الغرامة المالية (50 ألف جنيه) الموقعة على علاء الدين مصطفى مدلك المصري، مع الاكتفاء بعقوبة إيقاف لـ 4 مباريات.

وبعيدا عن النظر للتظلمات، قررت لجنة الانضباط إيقاف طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "لما بدر منه في لقاء إنبي وفقا لتقرير مراقب المباراة".

كما تقرر إيقاف حامد خالد حامد لاعب حرس الحدود لمباراة واحدة، وصلاح محمد سليمان لاعب إنبي لمباراة واحدة مع غرامة 50 ألف جنيه.

ومنعت اللجنة سمير موسى رئيس نادي الزرقا من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه "بعد الاطلاع على كتاب رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني بشأن ما صدر بحق حكم مباراة كوكاكولا والزرقا في القسم الثاني".

وأخيرا، قررت اللجنة إيقاف كل من رامز شحاتة لاعب ديروط وأحمد عبد النظير عبد المعز مدرب حراس مرمى الفريق ومحمد صلاح محمد سيف المشرف على الكرة في النادي لـ 3 مرات مع غرامة 50 ألف جنيه لكل منهم "بشأن ما صدر منهم في حق حكم مباراة الأمنيوم وديروط في القسم الثاني".

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