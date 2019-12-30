مرتضى منصور يعلنها: أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك.. أهلا به ولكن

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رغبته بشكل واضح وصريح في انضمام عبد الله السعيد من بيراميدز للقلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق بدراسة الزمالك لفكرة التعاقد مع السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "أتمنى انضمام عبد الله السعيد لـ الزمالك".

وأضاف في تصريحاته مع قناة أون سبورت "عبد الله السعيد لاعب محترم وملتزم داخل وخارج الملعب".

وتابع "أهلا بـ عبد الله السعيد في الزمالك إذا كانت لديه الرغبة في ذلك".

وأتم "عندما أردت ضم عبد الله السعيد كان بسبب احتياج الفريق له وإذا كان يمتلك الرغبة الآن وناديه لديه الرغبة، فأهلا به في الزمالك".

وينتهي عقد عبد الله السعيد مع بيراميدز في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير في صفقة انتقال حر، على أن ينضم له عقب نهاية الموسم.

مصدر مسؤول في نادي بيراميدز تحدث مع FilGoal.com في وقت سابق ليكشف "سنحقق مطالبه لتجديد عقده معنا". (طالع التفاصيل)

وانتقل السعيد إلى بيراميدز في يناير الماضي، بعد رحيله عن الأهلي وانتقاله لكوبيون بوليسورا الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي.

ووصل صاحب الـ 34 عاما لهدفه رقم 99 في الدوري المصري، ويتبقى له هدفا واحدا ويصبح تاسع لاعب مصري يدخل نادي المائة.

ويحتل عبد الله السعيد صدارة هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف.

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