تغريم باهر المحمدي 200 ألف جنيه لعدم الامتثال للتحقيق في الإسماعيلي

قرر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي والمشرف العام على قطاع الكرة تغريم باهر المحمدي 200 ألف جنيه.

وجاءت عقوبة باهر المحمدي "لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية في النادي"، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للدراويش.

الإسماعيلي قرر في وقت سابق تحويل باهر المحمدي للتحقيق "في أعقاب التصريحات التليفزيونية التي أدلى بها مؤخرا حول رغبته في الرحيل"، حسبما أشار النادي.

ومن أجل "فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أي لاعب مهما كانت نجوميته"، قرر الإسماعيلي تغريم قائده 200 ألف جنيه.

وشدد رئيس الإسماعيلي "باهر المحمدي مرتبط بعقد طويل مع الإسماعيلي ولا يحق له اتخاذ أي قرار بشأن رحيله دون الرجوع لمجلس الإدارة".

وكشف باهر المحمدي في وقت سابق رغبته في الرحيل عن صفوف الإسماعيلي بسبب هجوم الجماهير عليه". (طالع التفاصيل)

باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات في الدوري هذا الموسم.

ويمتد عقد باهر المحمدي مع الإسماعيلي حتى عام 2023.

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