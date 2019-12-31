إيسيان يختار فريق العقد في إفريقيا.. صلاح وماني ودروجبا وإيتو

اختار مايكل إيسيان نجم تشيلسي ومنتخب غانا السابق، نجمنا المصري محمد صلاح ضمن أفضل فريق مكون من اللاعبين الأفارقة خلال العشر سنوات الأخيرة.

وطلبت هيئة الإذاعة البريطانية BBC من إيسيان أن يضم 11 من أفضل اللاعبين الأفارقة بالعقد الماضي في فريق واحد.

الخط الأمامي شهد تواجد صلاح بجوار زميله ساديو ماني وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار السابق وصامويل إيتو أسطورة الكاميرون.

أما في منتصف الملعب فاختار إيسيان نفسه بجوار يايا توريه نجم مانشستر سيتي وكوت ديفوار السابق.

وجاء الرباعي كولو توريه مدافع ليفربول وكوت ديفوار السابق والسنغالي كاليدو كوليبالي والمغربي مهدي بنعطية والكاميروني بينوت أسو إكوتو في الدفاع، أمام الحارس النيجيري فينسنت إنياما.

إيسيان لعب في صفوف تشيلسي لمدة تسعة أعوام حصد فيها لقب الدوري الإنجليزي مرتين ولقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

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