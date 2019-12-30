في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 16:46

كتب : فادي أشرف

العقد في 30 صورة

يوم واحد وينتهي العقد الثاني من الألفية الثالثة، 3651 يوما حملوا تقريبا عددا مماثلا من الأحداث في الكرة المصرية.

في FilGoal.com حاولنا تلخيص أهم أحداث الكرة المصرية في 30 صورة.

Image result for ‫فوز منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا 2010 أحمد حسن‬‎

أخبار متعلقة

نادي مصر يهرب من منطقة الخطر بإسقاط طنطا خبر في الجول - فيفا يطالب الزمالك بالرد على شكوى النقاز لاعب ليفربول: لن نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود

منتخب مصر بطلا لكأس أمم إفريقيا 2010، ليتم ثلاثية تاريخية ويحصل على البطولة للمرة السابعة ويعزز رقمه كبطل تاريخي للقارة.

Image result for ‫عودة مانويل جوزيه للأهلي 2011‬‎

مانويل جوزيه يعود للأهلي للمرة الثالثة في تاريخه في يناير 2011، ويقود الفريق للفوز بدوري موسم 2010/2011 الذي كان أقرب للزمالك قبل مجيئه.

Image result for ‫مصر جنوب إفريقيا حسن شحاتة‬‎

منتخب مصر يودع تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 بالتعادل السلبي مع جنوب إفريقيا في مصر، فشل كتب نهاية قصة حسن شحاتة الرائعة مع منتخب مصر.

Image result for ‫مذبحة بورسعيد‬‎

كارثة بورسعيد التي أودت بحياة 72 مشجعا أهلاويا يوم 1 فبراير 2012.

Image result for salah abou trika olympics

منتخب مصر يعود للأولمبياد بعد غياب طال بين 1992 و2012، المنتخب وصل لدور الـ16 وودع البطولة المقامة في لندن أمام اليابان.

Image result for ‫الأهلي بطل إفريقيا 2012‬‎في ظل توقف النشاط في نوفمبر 2012، الأهلي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2012 من قلب استاد رادس ليرسخ أفضلية الأهلي على ملعب العاصمة التونسية بالفوز على الترجي 2-1 بعد التعادل في برج العرب 1-1.

Image result for ‫مصر غانا 6-1 تريكة وصلاح‬‎

في 15 أكتوبر 2013، منتخب مصر بقيادة بوب برادلي يخسر من غانا 6-1 في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2014.

Image result for ‫أبو تريكة يودع الجماهير‬‎

محمد أبو تريكة يودع جمهور الكرة المصرية للمرة الأخيرة كلاعب بعد استبداله في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 ضد أورلاندو بايرتس.

Image result for ‫هدف صلاح في أرسنال مع تشيلسي‬‎

محمد صلاح يسجل هدف تشيلسي السادس ضد أرسنال في مباراة أرسين فينجر الألف في قيادة المدفعجية. الأول من 65 هدفا سجلهم المصري في الدوري الإنجليزي حتى الآن بداية من عام 2014.

Image result for ‫مرتضى منصور ومحمود طاهر‬‎

مرتضى منصور ومحمود طاهر يترأسان الزمالك والأهلي في 29 مارس 2014.

Image result for ‫متعب سيوي سبور‬‎

عماد متعب يمنح الأهلي ومصر لقب الكونفدرالية للمرة الأولى بهدف في الدقيقة الأخيرة ضد سيوي سبورت الإيفواري عام 2014.

Image result for ‫كارثة الدفاع الجوي‬‎

كارثة الدفاع الجوي التي أودت بحياة 20 مشجعا زمالكويا قبل مباراة الزمالك وإنبي التي كان من المفترض أن تشهد عودة الجمهور للملاعب يوم 8 فبراير 2015.

Image result for ‫الزمالك بطل الدوري 2015‬‎

الزمالك بطلا للدوري والكأس لموسم 2014/2015.

Image result for ‫مصر نيجيريا حمادة طلبة‬‎

حمادة طلبة ينقذ منتخب مصر من هدف كان سيعني خسارة المنتخب من نيجيريا في مارس 2016، ومعها ضياع فرصة التأهل لكأس أمم إفريقيا لأول مرة بعد 3 نسخ من الغياب. المنتخب تعادل 1-1 في نيجيريا ثم فاز 1-0 في برج العرب ليعود للبطولة المحببة له.

Image result for ‫مصر غانا 2016 صلاح عبد الله‬‎

منتخب مصر يهزم غانا في برج العرب يوم 13 نوفمبر 2016، ممهدا الطريق لأول ظهور في كأس العالم منذ 1990.

Image result for ‫مصر الكاميرون 2017‬‎

منتخب مصر يخسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 بعد تأهل صعب للمرحلة الأخيرة، لكن الفراعنة خسروا أمام الكاميرون 2-1.

Image result for ‫صلاح مباراة الكونغو فيلجول‬‎

محمد صلاح يسجل ركلة جزاء ضد الكونغو في اللحظة الأخيرة من المباراة، ليتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي في 1 ديسمبر 2017.

Image result for ‫صلاح الأفضل في إفريقيا 2017‬‎

محمد صلاح يصبح أفضل لاعبا في إفريقيا عام 2017، أول مصري يفوز بالجائزة لأول مرة منذ فوز الخطيب بها في 1983.

Image result for ‫عبد الله السعيد مرتضى منصور‬‎

عبد الله السعيد يوقع للزمالك في آخر 6 أشهر من عقده مع الأهلي، صفقة لم تتم في النهاية ولا تزل تأثيراتها مستمرة على الكرة المصرية.

Image result for ‫الزمالك ولايتا ديتشا‬‎

الزمالك يخسر من ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32 للكونفدرالية في واحدة من أكبر مفاجآت العقد.

Image result for ‫محمد صلاح روسيا كأس العالم‬‎

منتخب مصر يخسر من روسيا 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم ليودع البطولة، لكن المباراة شهدت أول هدف لمنتخب مصر في البطولة منذ هدف مجدي عبد الغني ضد هولندا.

Image result for ‫الحضري السعودية ضربة جزاء‬‎

عصام الحضري يتصدى لركلة جزاء في مباراة السعودية ليصبح أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم بعمر الـ46 عاما، مثلما أصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة.

Image result for ‫عبد الله السعيد يسجل ضد الأهلي مع بيراميدز‬‎

عبد الله السعيد يسجل هدف فوز بيراميدز ضد الأهلي في 4 يناير 2019 بعد انتقاله إلى النادي بساعات قليلة. النادي قبلها انتقلت ملكيته لرئيس هيئة الترفيه السعودي الحالي تركي آل الشيخ.

Image result for ‫الأهلي صن داونز‬‎

الأهلي يتعرض لأكبر خسارة في تاريخه الإفريقي بنتيجة 5-0 ضد صن داونز.

الزمالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح، أول انتصار إفريقي للزمالك منذ 2003.

Image result for ‫صلاح بطلا لدوري أبطال أوروبا‬‎

ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا ومحمد صلاح يسجل في المباراة النهائية ضد توتنام في الفوز 2-0.

Image result for ‫مصر جنوب إفريقيا 2019 فيلجول‬‎

منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا 2019 على أرضه بالخسارة من جنوب إفريقيا 1-0.

منتخب مصر تحت 23 عاما يتأهل للأولمبياد ويفوز بكأس أمم إفريقيا للمرحلة السنية.

الأهلي الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

الزمالك: النقاز سيعاقب.. الفريق تضرر بخطوة فسخ التعاقد 18 دقيقة | الدوري المصري
في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد 31 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - الجونة 0 الإنتاج 0.. بداية المباراة 34 دقيقة | مصر
نادي مصر يهرب من منطقة الخطر بإسقاط طنطا 53 دقيقة | مصر
خبر في الجول - فيفا يطالب الزمالك بالرد على شكوى النقاز ساعة | مصر
لاعب ليفربول: لن نرفع أقدامنا عن دواسة الوقود ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 هل يتقابل الأهلي والزمالك 4 مرات في 18 يوما؟ 2 لاعب الأهلي بعد الوقوف على الكرة ضد الزمالك: أُجبرت على ذلك.. ليست تقليلا منهم 3 مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أخطرنا رئيس الزمالك بإيقافه.. هذا ما سيحدث 4 مرتضى منصور: لا نسجل الأهداف بسبب السحر.. وفايلر لا يصدق نفسه

قد ينال إعجابك