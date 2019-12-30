في 30 صورة - الكرة المصرية في عقد

يوم واحد وينتهي العقد الثاني من الألفية الثالثة، 3651 يوما حملوا تقريبا عددا مماثلا من الأحداث في الكرة المصرية.

في FilGoal.com حاولنا تلخيص أهم أحداث الكرة المصرية في 30 صورة.

منتخب مصر بطلا لكأس أمم إفريقيا 2010، ليتم ثلاثية تاريخية ويحصل على البطولة للمرة السابعة ويعزز رقمه كبطل تاريخي للقارة.

مانويل جوزيه يعود للأهلي للمرة الثالثة في تاريخه في يناير 2011، ويقود الفريق للفوز بدوري موسم 2010/2011 الذي كان أقرب للزمالك قبل مجيئه.

منتخب مصر يودع تصفيات كأس أمم إفريقيا 2012 بالتعادل السلبي مع جنوب إفريقيا في مصر، فشل كتب نهاية قصة حسن شحاتة الرائعة مع منتخب مصر.

كارثة بورسعيد التي أودت بحياة 72 مشجعا أهلاويا يوم 1 فبراير 2012.

منتخب مصر يعود للأولمبياد بعد غياب طال بين 1992 و2012، المنتخب وصل لدور الـ16 وودع البطولة المقامة في لندن أمام اليابان.

في ظل توقف النشاط في نوفمبر 2012، الأهلي يحصد لقب دوري أبطال إفريقيا 2012 من قلب استاد رادس ليرسخ أفضلية الأهلي على ملعب العاصمة التونسية بالفوز على الترجي 2-1 بعد التعادل في برج العرب 1-1.

في 15 أكتوبر 2013، منتخب مصر بقيادة بوب برادلي يخسر من غانا 6-1 في ذهاب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2014.

محمد أبو تريكة يودع جمهور الكرة المصرية للمرة الأخيرة كلاعب بعد استبداله في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2013 ضد أورلاندو بايرتس.

محمد صلاح يسجل هدف تشيلسي السادس ضد أرسنال في مباراة أرسين فينجر الألف في قيادة المدفعجية. الأول من 65 هدفا سجلهم المصري في الدوري الإنجليزي حتى الآن بداية من عام 2014.

مرتضى منصور ومحمود طاهر يترأسان الزمالك والأهلي في 29 مارس 2014.

عماد متعب يمنح الأهلي ومصر لقب الكونفدرالية للمرة الأولى بهدف في الدقيقة الأخيرة ضد سيوي سبورت الإيفواري عام 2014.

كارثة الدفاع الجوي التي أودت بحياة 20 مشجعا زمالكويا قبل مباراة الزمالك وإنبي التي كان من المفترض أن تشهد عودة الجمهور للملاعب يوم 8 فبراير 2015.

الزمالك بطلا للدوري والكأس لموسم 2014/2015.

حمادة طلبة ينقذ منتخب مصر من هدف كان سيعني خسارة المنتخب من نيجيريا في مارس 2016، ومعها ضياع فرصة التأهل لكأس أمم إفريقيا لأول مرة بعد 3 نسخ من الغياب. المنتخب تعادل 1-1 في نيجيريا ثم فاز 1-0 في برج العرب ليعود للبطولة المحببة له.

منتخب مصر يهزم غانا في برج العرب يوم 13 نوفمبر 2016، ممهدا الطريق لأول ظهور في كأس العالم منذ 1990.

منتخب مصر يخسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2017 بعد تأهل صعب للمرحلة الأخيرة، لكن الفراعنة خسروا أمام الكاميرون 2-1.

محمد صلاح يسجل ركلة جزاء ضد الكونغو في اللحظة الأخيرة من المباراة، ليتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990.

محمود الخطيب رئيسا للنادي الأهلي في 1 ديسمبر 2017.

محمد صلاح يصبح أفضل لاعبا في إفريقيا عام 2017، أول مصري يفوز بالجائزة لأول مرة منذ فوز الخطيب بها في 1983.

عبد الله السعيد يوقع للزمالك في آخر 6 أشهر من عقده مع الأهلي، صفقة لم تتم في النهاية ولا تزل تأثيراتها مستمرة على الكرة المصرية.

الزمالك يخسر من ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32 للكونفدرالية في واحدة من أكبر مفاجآت العقد.

منتخب مصر يخسر من روسيا 3-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم ليودع البطولة، لكن المباراة شهدت أول هدف لمنتخب مصر في البطولة منذ هدف مجدي عبد الغني ضد هولندا.

عصام الحضري يتصدى لركلة جزاء في مباراة السعودية ليصبح أكبر حارس يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم بعمر الـ46 عاما، مثلما أصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة.

عبد الله السعيد يسجل هدف فوز بيراميدز ضد الأهلي في 4 يناير 2019 بعد انتقاله إلى النادي بساعات قليلة. النادي قبلها انتقلت ملكيته لرئيس هيئة الترفيه السعودي الحالي تركي آل الشيخ.

الأهلي يتعرض لأكبر خسارة في تاريخه الإفريقي بنتيجة 5-0 ضد صن داونز.

الزمالك بطلا للكونفدرالية الإفريقية بالفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح، أول انتصار إفريقي للزمالك منذ 2003.

ليفربول بطلا لدوري أبطال أوروبا ومحمد صلاح يسجل في المباراة النهائية ضد توتنام في الفوز 2-0.

منتخب مصر يودع كأس أمم إفريقيا 2019 على أرضه بالخسارة من جنوب إفريقيا 1-0.

منتخب مصر تحت 23 عاما يتأهل للأولمبياد ويفوز بكأس أمم إفريقيا للمرحلة السنية.