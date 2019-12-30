خبر في الجول - فيفا يطالب الزمالك بالرد على شكوى النقاز

عقب تقديم اللاعب التونسي شكوى ضد الزمالك، طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من الأخير تبرير موقفه بحد أقصى في 23 يناير المقبل.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى خطابا من فيفا، عن طريق الاتحاد المصري لكرة القدم، يمهل فيه الأخير حامل لقب الكونفدرالية للرد على الشكوى المقدمة من حمدي النقاز.

وقدم المدافع البالغ عمره 27 عاما شكوى ضد الزمالك زاعما عدم حصوله على مستحقاته منذ أشهر، ورحل فعلا عن الفريق مستندا إلى صحة موقفه القانوني بشأن فسخ العقد مع النادي.

ومن جانبه، أعد الزمالك ملفا كاملا للرد على الشكوى وفقا لما علمه FilGoal.com، يفيد فيه بأن اللاعب تقاضى 50% من مستحقاته للموسم الحالي (2019-2020) وأنه يحصل على راتبه 4 مرات في العام (نظام ربع سنوي).

ويرسل الزمالك الملف خلال ساعات للرد على النقاز.

ومنتظر أن يراجع فيفا الأوراق المقدمة من اللاعب ومن النادي لاتخاذ قراره النهائي بتغريم أي منهما لصالح الآخر.

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عامان إلا قليل

خلال 22 شهرا قضاها النقاز مع الزمالك ظهر في 68 مباراة صنع خلالها 8 أهداف وسجل هدفا.

في الدوري المصري شارك في 36 مباراة صنع خلالها 6 أهداف.

أما في كأس مصر، الذي حصد لقبه مرتين، فقد شارك في 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

وعلى الصعيد الإفريقي، لعب النقاز 20 مباراة لم يسجل خلالها أي هدف، لكنه توج بلقبه الثالث مع الزمالك حين حصد كأس الكونفدرالية.

وشارك الدولي التونسي في مباراة كأس السوبر المصري مرة واحدة ودافع عن القميص الأبيض في 4 مباريات بالبطولة العربية.

وسجل النقاز هدفه الوحيد مع الزمالك أمام الهلال السعودي في مباراة السوبر المصري السعودي، وهو اللقب الرابع للاعب التونسي مع الفريق.

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