نادي مصر يهرب من منطقة الخطر بإسقاط طنطا

الإثنين، 30 ديسمبر 2019 - 16:24

كتب : FilGoal

نادي مصر - الزمالك

بعد 34 يوما بلا فوز في الدوري المصري الممتاز، حقق نادي مصر ثاني انتصاراته في البطولة بإسقاط ضيفه طنطا بهدفين لهدف يوم الإثنين في الجولة 11.

وارتقى الفريق الذي يشارك لأول مرة في الدوري الممتاز 4 مراكز ليصبح في المرتبة 12 رافعا رصيده إلى 11 نقطة وخلفه مباشرة طنطا الذي توقف رصيده عند 10 نقاط.

واستمر طنطا بلا فوز للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري، لم ينتصر منذ أسقط مضيفه وادي دجلة بهدف في الجولة الأولى.

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وأحرز محمود إسماعيل "رامبو" الهدف الأول في الدقيقة 18 على ملعب الكلية الحربية، وضاعف أحمد الشيخ النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 30.

وحاول طنطا مرارا تقليص الفارق قبل أن يسجل هدفه الوحيد في الدقيقة 93 بضربة رأس لأحمد قطاوي.

ويستعد الناديان الساعيان للبقاء في الدوري الممتاز لمباراتين قويتين في الجولة 12 من البطولة.

يحل نادي مصر يوم الأحد ضيفا على الأهلي متصدر الترتيب وحامل اللقب، بينما يستضيف طنطا فريق الزمالك بطل كأس مصر والكونفدرالية.

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