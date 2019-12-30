سكاي: مانشستر يونايتد مهتم بضم لاعب وسط بنفيكا الشاب

أبدى نادي مانشستر يونايتد اهتمامه بضم جيدسون فيرنانديز لاعب وسط بنفيكا خلال سوق الانتقالات المقبلة في شهر يناير. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن صاحب الـ20 عاما يعد واحدا من عدد من اللاعبين يسعى مانشستر يونايتد لضمهم خلال السوق الشتوية في يناير.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب الذي لم يشارك في آخر 7 مباريات لفريقه قد خرج تماما من حسابات مدربه برونو لاج.

ووصل ممثلو الدولي البرتغالي إلى بريطانيا لمحاولة إنهاء صفقة إعارة مع أحقية الشراء بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لمانشستر يونايتد.

ويمتلك صاحب الـ20 عاما شرطا جزائيا في عقده بقيمة 102 مليون جنيه إسترليني، لكن بنفيكا غير مقتنع بالمرة بأنه قد يحصل على أي مبلغ كبير من لاعب خرج تماما من حسابات الفريق قبل مدة.

وكان أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد قد قال في وقت سابق إنه سيدخل فقط إلى سوق يناير في حالة إن وجد لاعبا يصل لاستراتيجيته المستقبلية للنادي.

تم تصعيد فيرنانديز إلى الفريق الأول في بنفيكا في صيف 2018، وشارك خلال الموسم الجاري في 12 مباراة بكل المسابقات صنع خلالها هدفا.

ويجيد فيرنانديز اللعب كمحور وسط وصانع ألعاب وجناح أيمن.

وشارك صاحب الـ20 عاما بقميص بنفيكا في 58 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

طالع أيضا

مهاجم الإفريقي مطروح على الأهلي

باهر المحمدي يرد على رئيس الإسماعيلي

أمران يعطلان انتقال إليكي للأهلي

الإسماعيلي يحول باهر المحمدي للتحقيق

سعد سمير يجري عملية جراحية في ألمانيا

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد ولفرهامبتون